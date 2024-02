The Open Group est heureux d'accueillir Shell parmi son groupe de membres Platine





The Open Group, le consortium neutre par rapport aux fournisseurs et aux technologies, a annoncé aujourd'hui que Shell Information Technology International, Inc. était devenue un membre Platine de l'organisation. Shell rejoint d'autres membres Platine de premier plan de l'industrie, parmi lesquels figurent DXC Technology, Fujitsu, Huawei, IBM, Intel et OpenText.

Shell est membre de The Open Group depuis 1997 et a contribué à ses nombreux forums qui permettent de collaborer à l'élaboration de normes et de certifications en matière de technologies ouvertes. L'entreprise a joué un rôle prépondérant dans la création de The Open Group OSDU® Forum, qui facilite le développement de technologies de transformation pour répondre aux besoins énergétiques changeants du monde, et a cédé d'importants droits de propriété intellectuelle qui ont constitué la base de l'OSDU Data Platform. Shell a également contribué à la création de The Open Group Open Footprinttm Forum, qui se concentre sur la création d'une norme de modèle de données d'empreinte environnementale applicable à tous les secteurs.

The Open Group est un consortium mondial qui vise à ce que les objectifs commerciaux soient atteints grâce à des normes technologiques. Ses membres diversifiés rassemblent plus de 900 organisations, dont des clients, des fournisseurs de systèmes et de solutions, des fournisseurs d'outils, des intégrateurs, des chercheurs et des consultants dans de multiples secteurs d'activité.

« À l'heure où la technologie transforme le monde de plus en plus profondément et rapidement, les normes technologiques ouvertes sont en train de devenir un outil essentiel pour un éventail toujours plus large et plus diversifié d'organisations », a commenté Steve Nunn, PDG de The Open Group. « Shell joue depuis longtemps un rôle déterminant dans les travaux de nombreux forums de The Open Group, et nous sommes donc ravis que l'entreprise devienne un membre Platine dans le cadre du renforcement de notre partenariat. Cette décision souligne l'énorme valeur de notre travail collaboratif. »

« Nous sommes ravis d'élargir notre adhésion à The Open Group et de devenir un membre Platine aux côtés d'autres entreprises technologiques de premier plan. Nous constatons que le travail effectué par les forums a énormément progressé et nous sommes impatients de voir ce que l'avenir nous réserve », a déclaré Nils Kappeyne, vice-président chargé de l'architecture et des données chez Shell.

The Open Group est une communauté de travail mondiale qui permet d'atteindre les objectifs commerciaux grâce aux normes technologiques. Nous comptons plus de 900 membres, dont des clients, des fournisseurs de systèmes et de solutions, des fournisseurs d'outils, des intégrateurs, des chercheurs et des consultants de différents secteurs. Pour plus d'informations sur The Open Group, veuillez consulter le site www.opengroup.org .

