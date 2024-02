Programme d'assurance stabilisation des revenus agricoles - 43,5 M$ pour la quatrième avance de compensation 2023 pour les entreprises porcines





LÉVIS, QC, le 28 févr. 2024 /CNW/ - Les producteurs et productrices de porcs recevront le 29 février une quatrième avance de compensation pour l'année d'assurance 2023 dans le cadre du Programme d'assurance stabilisation des revenus agricoles (ASRA). Cette avance s'élève à 43,5 M$, ce qui représente 53,29 $ par truie et 3,97 $/100 kg de porc. Ce montant s'ajoute aux trois premières compensations versées en juin, septembre et décembre, et il porte à 262 M$ le montant net versé aux producteurs de porcs pour l'année d'assurance 2023. Le paiement final sera, quant à lui, fait en avril prochain.

L'année 2023 a été particulièrement difficile pour le secteur porcin, notamment en raison des coûts de production élevés ainsi que du prix de vente nord-américain inférieur aux années précédentes. Face à ces défis persistants, La Financière agricole du Québec (FADQ) demeure engagée à soutenir les éleveurs de porcs et a adapté rapidement ses approches pour répondre aux besoins de l'industrie.

Rappelons que, pour soutenir les liquidités des entreprises dans le contexte difficile, la FADQ a annoncé en décembre dernier une mesure additionnelle visant à alléger l'impact d'une hausse significative des contributions à l'ASRA en 2023. Cela s'ajoute aux deux avances supplémentaires prévues au calendrier de paiements du programme ASRA pour le secteur porcin. Par ailleurs, pour les entreprises en difficulté, la FADQ a mis en place des mesures pour leur besoin de financement à court et à long terme.

Citation

« La FADQ demeure engagée à soutenir les entreprises porcines avec des paiements significatifs pour l'année d'assurance 2023 dans le programme ASRA. Cette quatrième avance représente un montant net de 43,5 M$, contribuant ainsi à appuyer les éleveurs de porcs dans la gestion de leurs priorités et de leurs besoins face aux défis induits par la conjoncture économique. »

M. Ernest Desrosiers, président-directeur général de La Financière agricole du Québec

Faits saillants

Intervention du Programme d'assurance stabilisation des revenus agricoles

Programme de type collectif qui protège contre la fluctuation des prix et des coûts de production.

Montants versés lorsque le prix de vente moyen d'un produit est inférieur au revenu stabilisé ajusté, lequel est basé sur le coût moyen de production des entreprises spécialisées.

Programme financé aux deux tiers par la FADQ et au tiers par les adhérents.

Productions couvertes : agneaux, bouvillons et bovins d'abattage, céréales (avoine, blé, orge) et canola, porcelets, porcs, veaux d'embouche, veaux de grain.

Les producteurs ayant obtenu une subvention du Programme d'appui financier à la relève agricole peuvent bénéficier d'un rabais sur leur contribution annuelle à l'ASRA.

Lors de situations exceptionnelles, la FADQ peut décider d'ajouter ou de devancer des avances de compensation au cours de la période d'assurance.

Intervention en matière de financement

Pour les entreprises qui éprouvent des difficultés financières, des mesures concrètes peuvent être offertes : une entente pour revoir les modalités de remboursement d'un prêt; une entente sur les versements des prêts; une offre de garantie de prêt pour renflouer le fonds de roulement.

La FADQ appuie les producteurs agricoles en proposant des programmes et produits financiers diversifiés et adaptés à leur situation.

Liens connexes

SOURCE La Financière agricole du Québec

28 février 2024 à 14:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :