Services financiers Innovation CIBC fournit du capital de croissance à Drips Holdings, LLC

Services financiers Innovation CIBC a annoncé aujourd'hui qu'elle a accordé du capital de développement à Drips Holdings, LLC (Drips), une société de services de communication interactive établie à Akron, en Ohio, qui aide des entreprises à orchestrer des conversations privées à grande échelle précisément à des moments cruciaux du parcours du client. Drips prévoit d'utiliser le financement pour soutenir le développement de produits et faciliter l'expansion dans divers marchés verticaux aux États-Unis.

Dans un contexte où les méthodes de communication traditionnelles ? comme les appels de sollicitation à froid et les courriels ? peuvent ne pas atteindre les consommateurs, Drips amorce de véritables conversations en posant aux clients une question qui pique l'intérêt, puis elle continue de s'entretenir avec eux par texto ou téléphone grâce à une intelligence artificielle conversationnelle rappelant l'humain.

Depuis 2016, la technologie gérée axée sur la technologie de Drips est utilisée par des entreprises dans des secteurs hautement réglementés qui exigent la communication de données sensibles, notamment des payeurs et des fournisseurs de soins de santé, des compagnies d'assurance, des entreprises de services financiers, des établissements d'études supérieures et plus encore.

« Au coeur d'un virage exaltant dans le secteur des communications sortantes, nous assistons à un changement décisif qui pourrait redéfinir la mobilisation du client. Toutefois, il est évident que de nombreuses entreprises sont aux prises avec le défi que représente sa réalisation efficace. Voilà précisément où intervient Drips, en offrant notre expertise pour guider les entreprises dans l'adoption d'une approche authentique, conforme et proactive. Nous avons choisi Services financiers Innovation CIBC pour nous accompagner dans notre parcours et alimenter notre croissance. L'entreprise a fait preuve de patience et d'attention pour bien comprendre notre secteur et les occasions commerciales qui se profilent à l'horizon », a déclaré Aaron Christopher (« A. C. »), chef de la direction et cofondateur de Drips.

« Nous sommes heureux de nous associer à l'équipe Drips pour les aider à atteindre la prochaine étape de son cycle de croissance et devenir un élément essentiel du cycle de communication avec la clientèle », a déclaré John Flemming, directeur général, Services financiers Innovation CIBC. « Il est clairement ressorti de nos premières conversations que l'équipe Drips a une ambition et des compétences uniques leur permettant d'améliorer la communication avec les clients à grande échelle, et nous sommes fiers de contribuer à leur croissance. »

À propos de Services financiers Innovation CIBC

Services financiers Innovation CIBC offre des conseils stratégiques, des solutions de gestion de trésorerie et des services de financement aux entreprises du secteur de l'innovation en Amérique du Nord, au Royaume-Uni et dans certains pays européens, à toutes les étapes du cycle économique, du démarrage aux premiers appels publics à l'épargne et au-delà. Disposant de bureaux à Atlanta, à Austin, à Boston, à Chicago, à Denver, à Durham, à Londres, à Menlo Park, à Montréal, à New York, à Reston, à Seattle, à Toronto et à Vancouver, l'équipe est riche d'une vaste expérience et adopte une approche solide axée sur la collaboration qui s'étend aux activités à l'échelle de Groupe Entreprises, de Privabanque, de Gestion des avoirs et de Marchés des capitaux de la Banque CIBC.

Drips est la pionnière de l'aide aux entreprises visant à maîtriser les conversations privées à grande échelle, précisément durant les moments cruciaux du parcours du client ? qu'il s'agisse de prévenir les interruptions de service, d'éviter les annulations de protection ou de saisir des occasions opportunes. Le service Conversations as a ServiceMC de Drips, mu par une intelligence artificielle conversationnelle rappelant l'humain, permet la tenue de conversations authentiques, honnêtes et bidirectionnelles avec chaque client. Drips permet aux clients d'intégrer ses outils à la plupart des logiciels de gestion de la relation client, des systèmes d'automatisation du marketing, des composeurs et des plateformes de centres d'appels. It's All About How You Say ItMC (tout dépend de la façon dont vous le dites).

