Une oeuvre de Dan Hanganu déplacée dans un futur parc de CDN-NDG





MONTRÉAL, le 28 févr. 2024 /CNW/ - Lors du dernier vote au conseil exécutif de la Ville de Montréal, une décision a été prise pour déplacer l'oeuvre de l'artiste renommé Dan Hanganu, actuellement située dans le parc Jean-Brillant, vers le futur site de l'hippodrome.

Cette décision intervient dans le cadre de travaux à venir sur la Promenade et dans le parc Jean-Brillant. Afin de préserver l'intégrité de l'oeuvre et de permettre la réalisation des améliorations prévues dans le parc, l'oeuvre de Dan Hanganu sera retirée temporairement. Celle-ci sera remisée jusqu'au moment de sa remise en place dans le futur parc sur le site de l'hippodrome.

« L'installation de l'abri-scène Dan Hanganu est un rappel de son immense contribution à l'Arrondissement et à la Ville de Montréal. Dans les dernières années, il a été amené à notre attention que cette oeuvre n'est pas utilisée à son plein potentiel dans son emplacement actuel. Le réaménagement du secteur Jean-Brillant nécessitant le retrait temporaire de l'abri-scène, nous l'avons vu comme une opportunité de mieux mettre en valeur cette structure. J'ai donc le plaisir d'annoncer que l'abri-scène Dan Hanganu sera relocalisé dans l'hippodrome, où il sera au coeur de la vie culturelle d'un tout nouveau quartier », déclare la mairesse de l'Arrondissement, madame Gracia Kasoki Katahwa.

Dan Hanganu

Architecte et artiste de renom, son travail tient une place importante à Montréal et a permis l'enrichissement du patrimoine de la Ville. Inspiré par les modernistes, sa pratique diversifiée l'amène à travailler sur des projets variés, de la maison unifamiliale à des bâtiments institutionnels. Parmi ses réalisations à Montréal, on retrouve :

Le Musée Pointe-à-Callière

HEC Montréal

Le siège social du Cirque du Soleil

Le Théâtre du Nouveau-Monde

La bibliothèque Marc-Favreau

L'oeuvre de Dan Hanganu instauré au parc Jean-Brillant en 2012 répondait à la demande d'aménager un pavillon extérieur adjacent au chalet du parc. Faite d'acier et de verre, la proposition de Hanganu se veut une réinterprétation d'une scène extérieure.

Le déplacement de son oeuvre dans un autre parc de l'arrondissement offre l'opportunité à des citoyennes et citoyens de différents quartiers de découvrir le travail d'un artiste dont l'apport à l'architecture de Montréal est indéniable.

Travaux d'améliorations à venir

Les travaux d'améliorations sur la Promenade Jean-Brillant et dans le parc Jean-Brillant sont prévus débuter à l'été 2024. Ils vont permettre entre autres la réfection du chalet de parc et de la pataugeoire en plus de lier la Promenade avec l'entrée du parc. Étalés sur deux ans, les différents chantiers sont prévus en phase afin d'éviter une fermeture trop importante des installations extérieures.

Lors du vote de l'octroi du contrat, les détails sur les nouveaux aménagements seront communiqués à la population.

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement de Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce

28 février 2024 à 13:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :