Le Collège Boréal excelle en Ontario quant au taux de satisfaction des personnes diplômées et au taux de satisfaction des employeurs

SUDBURY, Ontario, 28 févr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd'hui, Collèges Ontario publie les indicateurs de rendement des 24 collèges de la province. Commandés par le ministère des Collèges et Universités, ces indicateurs placent le Collège Boréal en tête des établissements collégiaux francophones et anglophones de l'Ontario quant au taux de satisfaction des personnes diplômées (87,3 %) avec un taux de satisfaction des employeurs de 100 % (ex æquo avec six autres collèges).



Seul établissement à obtenir pour la 21e fois en 24 ans le meilleur résultat dans au moins deux des quatre indicateurs mesurés depuis la création de cette évaluation provinciale, Boréal se distingue cette année en atteignant pour la 18e fois le 1er rang en Ontario concernant le taux de satisfaction des personnes diplômées et pour la 5e fois, la plus haute marche du podium eu égard au taux de satisfaction des employeurs. De plus, le taux d'obtention de diplôme du Collège Boréal est le deuxième plus élevé des 24 collèges de l'Ontario.

Dans l'histoire des indicateurs de rendement, seuls six autres collèges ontariens ont réussi à obtenir au cours d'une même année le meilleur résultat dans deux des quatre indicateurs et chacun, une seule fois. Ces indicateurs mesurent depuis 1998, la satisfaction des personnes diplômées, la satisfaction des employeurs, le taux d'obtention d'emploi et le taux d'obtention de diplôme. À noter que depuis 2019, le ministère des Collèges et Universités ne mesure plus la satisfaction des personnes étudiantes et que le Collège Boréal continue depuis à évaluer de façon indépendante cet indicateur aux fins d'amélioration continue.

Enfin, à la question « Recommanderiez-vous votre programme d'études à quelqu'un d'autre? », 95 % des personnes diplômées répondent « Oui ». Cette recommandation augmente à 96 % en ce qui a trait au Collège Boréal en général. Pour leur part, 91 % des employeurs recommanderaient l'embauche de ces personnes diplômées à d'autres employeurs.

« Depuis sa création, le Collège Boréal ne cesse de se renouveler en travaillant à augmenter constamment la qualité de ses programmes et services tout en s'assurant que ceux-ci répondent de façon tangible aux réalités du marché de l'emploi. Aujourd'hui, nos efforts sont à nouveau récompensés comme en témoigne notre taux de satisfaction des personnes diplômées, le plus haut de la province pour la 18e fois en 24 ans, et le consensus unanime des employeurs qui, avec un taux de satisfaction de 100 %, rappellent la pertinence et l'excellence des études postsecondaires à Boréal. Merci à notre communauté étudiante, passée et future, pour sa confiance envers notre établissement ainsi qu'aux membres de notre personnel dont le dévouement et les compétences sont en tout point exemplaires. »

Daniel Giroux ? président du Collège Boréal

Taux de satisfaction des personnes diplômées : 87,3 % (moyenne provinciale de 76,8 %)

Taux de satisfaction des employeurs : 100 % (moyenne provinciale de 91,8 %)

Taux d'obtention de diplôme : 71,3 % (moyenne provinciale de 65 %)

Taux de placement (emploi des personnes diplômées) : 84,8 % (moyenne provinciale de 85,8 %)

