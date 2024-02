Technology Holdings lance TH Healthcare & Life Sciences, ou comment révolutionner l'écosystème des banques d'investissement dans les soins de santé en s'appuyant sur plus de deux décennies d'expérience dans les transactions bancaires...





Technology Holdings, une banque d'investissement mondiale avec des bureaux en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique, est fier d'annoncer le lancement de TH Healthcare & Life Sciences, sa division spécialisée en services bancaires d'investissement dans les soins de santé. TH Healthcare & Life Sciences tirera parti des 23 ans d'expertise de Technology Holdings en matière de transactions de soins de santé, de sa portée mondiale avec une présence dans neuf pays et de sa connaissance approfondie du secteur des soins de santé et des sciences de la vie.

TH Healthcare & Life Sciences s'appuie sur des décennies de relations avec des acheteurs stratégiques en soins de santé et des fonds de capital-investissement avec une équipe spécialisée et dédiée de banquiers d'investissement en soins de santé permettant à TH Healthcare & Life Sciences de positionner stratégiquement les entreprises de soins de santé et de sciences de la vie et de continuer à générer des résultats exceptionnels pour ses clients.

« Nous sommes ravis d'annoncer le lancement de TH Healthcare & Life Sciences, avec le soutien d'une équipe dédiée de banquiers d'investissement en soins de santé présents dans neuf pays et cinq continents. Ce lancement est une étape importante dans notre parcours et s'appuie sur nos deux décennies d'expertise dans le domaine des soins de santé et des sciences de la vie, notre vaste réseau mondial d'acheteurs stratégiques et de capital-investissement dans le domaine des soins de santé et des sciences de la vie et notre compréhension des principaux moteurs de création de valeur dans le secteur », déclare Vivek Subramanyam, fondateur et CEO de Technology Holdings.

Technology Holdings a finalisé plus de 19 transactions dans le domaine des soins de santé et des sciences de la vie, les plus récentes étant :

La vente de The Kinetix Group, une société de commercialisation et de marketing dans les sciences de la vie, à Petauri Health

La vente de SUAZIO, un cabinet-conseil en sciences de la vie et medtech axé sur les données, à NAMSA

La vente de C-Clear Partners, un partenaire Salesforce, Veeva et Microsoft et une société d'automatisation marketing Atom Ideas, à Valantic

La vente de Worrell Design, un cabinet-conseil en soins de santé, conception et innovation medtech, à Veranex

La vente d'Across Health, un leader omnicanal des sciences de la vie et des communications médicales, à Precision Medicine Group

La vente d'Insight Product Development, un cabinet-conseil en innovation dans les soins de santé, à Nemera

La vente de Blue Latitude Health, un cabinet-conseil en marketing dans les soins de santé, à Fishawack Health

Pour de plus amples renseignements à propos de TH Healthcare & Life Sciences, veuillez visiter www.thhealthcare.com ou contacter [email protected]

28 février 2024 à 10:35

