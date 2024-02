Des amendes de près de 2,1 millions de dollars pour 10 contrevenants et 2 condamnations à des peines d'emprisonnement

Une enquête réalisée par des agents de la Sûreté du Québec a mené à la condamnation de Denis Cloutier

ainsi que de deux coaccusés impliqués dans des activités de contrebande de tabac. L'homme de 70 ans se

rendait occasionnellement sur la réserve d'Oka pour procéder à l'achat de caisses de tabac. Le

29 janvier 2022, il a été intercepté en compagnie de Jean-Guy Landry et de la conjointe de ce dernier, Diane

Gilbert, alors qu'il venait de s'approvisionner. Des perquisitions ont eu lieu dans le véhicule qu'il conduisait, à

son domicile, de même que dans une roulotte appartenant à M. Landry, laquelle servait de cache pour le

tabac. Plus de 96 000 cigarettes ont été saisies. L'automobile a été confisquée tout comme la somme de

1 310 $. Rencontré par les enquêteurs, le contrevenant a admis avoir vendu quelque 320 000 cigarettes de

contrebande au cours du mois précédant la perquisition. Par ailleurs, une perquisition menée au domicile du

couple a permis de saisir près de 18 000 cigarettes lui appartenant, et son automobile a été confisquée. Les

trois individus ont plaidé coupables aux accusations portées contre eux. Denis Cloutier et Jean-Guy Landry

devront payer des amendes, et leur permis de conduire sera suspendu pour une durée de six mois à

compter du 1er décembre 2024. M. Cloutier a également été condamné à purger 90 jours de détention de

façon discontinue. MM. Cloutier et Landry sont des récidivistes en semblable matière.