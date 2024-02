Plan d'action pour favoriser le respect et la civilité : unis pour la démocratie! - Le gouvernement du Québec investit plus de 2 M$ dans l'ajout de services d'aide psychologique aux élues et élus municipaux





RIVIÈRE-DU-LOUP, QC, le 28 févr. 2024 /CNW/ - La ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, le président de la Fédération québécoise des municipalités (FQM), M. Jacques Demers, et la trésorière de l'Union des municipalités du Québec (UMQ), Mme Julie Bourdon, ont annoncé l'ajout d'accès directs à des services d'aide psychologique de première ligne pour les élues et élus membres de ces associations, ainsi que pour leur famille.

Cette bonification à l'éventail des services offerts par l'UMQ et la FQM a été rendue possible grâce à des aides financières totalisant un peu plus de 2 millions de dollars versées aux deux organisations par le gouvernement du Québec. Il s'agit d'une nouvelle mesure qui s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre du Plan d'action pour favoriser le respect et la civilité : unis pour la démocratie! lancé en octobre 2021.

La ministre a par ailleurs exprimé son souhait d'inscrire dans la loi une formation obligatoire pour l'ensemble des nouvelles et nouveaux élus, à la suite des prochaines élections municipales. Celle-ci sera élaborée en collaboration avec les unions municipales et aura pour objectif d'outiller encore mieux les personnes élues.

L'annonce d'aujourd'hui s'ajoute pour sa part à une série de mesures qui démontrent la volonté du gouvernement de soutenir les élues et élus municipaux dans l'accomplissement de leur mandat, au bénéfice des citoyennes et citoyens.

Les services d'aide psychologique de première ligne qui seront offerts par l'UMQ et la FQM s'ajouteront aux différents outils d'aide, de formation et de sensibilisation se trouvant à la disposition des élues et élus pour faire face aux menaces ou aux comportements incivils, d'intimidation ou de harcèlement.

La ministre rappelle aussi qu'il y a quelques mois, une aide de 2 millions de dollars a été octroyée à l'UMQ et à la FQM pour bonifier leur programme d'assistance juridique, leur permettant ainsi d'offrir un soutien financier aux municipalités qui entament des recours judiciaires pour faire cesser de telles situations.

Citations :

« Avec nos partenaires, nous sommes engagés dans un important effort collectif pour garder saine et bien vivante notre démocratie municipale. On constate malheureusement qu'un nombre grandissant de personnes élues choisissent de se retirer avant la fin de leur mandat parce qu'elles ne sont plus en mesure de faire face aux incivilités vécues et aux situations d'intimidation et de harcèlement gratuits. Les comportements préoccupants dirigés vers les élus ont des conséquences importantes sur l'humain derrière la fonction et sur sa famille. Pour notre gouvernement, c'est une priorité non seulement d'agir en prévention, mais aussi d'offrir du soutien lorsque de telles situations surviennent. Le travail n'est pas terminé et nous allons poursuivre nos efforts pour permettre aux élus d'être encore mieux outillés pour accomplir leur rôle essentiel. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« La FQM est préoccupée par les situations difficiles auxquelles des élues, élus municipaux et membres de leur famille peuvent être confrontés. Nous sommes d'ailleurs déterminés à les soutenir et à protéger leur bien-être. Avec la mise en place, par la FQM, d'un service d'aide psychologique de première ligne, comme nous en trouvons dans plusieurs entreprises, nous pourrons contribuer concrètement à dénouer certains conflits et accompagner celles et ceux qui en ont besoin. La FQM souhaite que les personnes élues puissent servir leur communauté dans un environnement sain et respectueux. »

Jacques Demers, président de la Fédération québécoise des municipalités, maire de Sainte-Catherine-de-Hatley et préfet de la MRC de Memphrémagog

« L'UMQ est fière d'annoncer qu'un service de soutien psychologique gratuit et confidentiel est maintenant offert aux élues et élus membres ainsi qu'à leur famille. Dans le contexte actuel, difficile et parfois hostile, dans lequel les personnes élues exercent leurs fonctions, l'UMQ est en action et met en place des mesures pour apporter un accompagnement essentiel à celles et ceux qui servent nos communautés. On le sait, pour prendre soin de son monde, il faut pouvoir aussi prendre soin de soi; ce service de soutien psychologique permettra donc de répondre à un besoin important, alors que doit s'amorcer au Québec une réflexion collective sur le système dans lequel la politique municipale s'exerce présentement, dans l'objectif de valoriser et de favoriser l'engagement. »

Julie Bourdon, trésorière de l'Union des municipalités du Québec, présidente du Comité sur la démocratie municipale, présidente de la Commission Femmes et gouvernance et mairesse de Granby

Faits saillants :

Liens connexes :

Pour en savoir plus sur les activités du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, suivez-nous dans les médias sociaux :

