Cinq équipes universitaires accèdent à la finale du Défi éthique annuel de CFA Societies Canada

TORONTO, 28 févr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- CFA Societies Canada a le plaisir de célébrer les cinq équipes d'étudiants qui ont accédé à la finale de la septième édition annuelle du Défi éthique de CFA Societies Canada.



« L'objectif du défi éthique de CFA Societies Canada est de fournir un terrain d'entraînement réaliste aux étudiantes et étudiants universitaires afin qu'ils examinent, débattent et enquêtent sur les défis éthiques rencontrés par les professionnels de l'investissement », explique Michael Thom, CFA, directeur général de CFA Societies Canada. « Le défi est conçu pour développer les compétences en matière de prise de décisions éthiques des étudiants universitaires qui espèrent faire carrière en tant que professionnels de l'investissement. En mai prochain, les équipes qualifiées présenteront leur analyse et leurs recommandations pour l'étude de cas finale à un jury d'experts. Les équipes disposeront de moins d'une journée entre leur séance d'information initiale et leur présentation finale. Les juges noteront les équipes sur la base d'une grille d'évaluation de la pensée critique, de l'innovation et de la compréhension éthique et détermineront qui remportera le titre national ».

Les équipes régionales finalistes qui participeront au Défi éthique 2024 de CFA Societies Canada proviennent de :

HEC Montréal

Université Saint Mary's

Université de Thompson Rivers

Université du Manitoba

Université de Waterloo



Les finalistes ont obtenu leur place en se qualifiant lors de concours régionaux réunissant des étudiants universitaires de tout le pays. Les équipes sont évaluées sur leur capacité à intégrer leur compréhension du Code d'éthique et des normes de conduite professionnelle du CFA Institute dans leur analyse et leurs recommandations.

Le concours encourage le raisonnement analytique et la prise de décisions éthiques tout en présentant aux étudiants des dilemmes éthiques authentiques et représentatifs qu'ils pourraient rencontrer au cours de leur carrière. Les titulaires de la charte CFA attestent chaque année du Code d'éthique et des normes de conduite professionnelle du CFA Institute, un élément essentiel de leurs engagements professionnels et de l'établissement d'une relation de confiance avec les investisseurs canadiens. En reflétant des cas réels de l'industrie de l'investissement, le défi inspire une réflexion approfondie sur les principes éthiques qui guident les carrières des financiers agréés CFA.

À propos de CFA Societies Canada

CFA Societies Canada est une collaboration des 12 sociétés membres canadiennes. Elle rassemble ces organisations afin de guider la profession d'investisseur au Canada en faisant la promotion des normes professionnelles, de l'intégrité et de l'éthique les plus élevées pour le bénéfice ultime de la société canadienne. Pour plus d'information, consultez www.cfacanada.org ou suivez-nous sur LinkedIn.

CFA® et Chartered Financial Analyst® sont des marques commerciales appartenant au CFA Institute.

