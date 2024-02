Le ministre Dubé veut-il vraiment s'attaquer au tabagisme ? Les outils de cessation tabagique classiques n'ont plus la cote





QUÉBEC, le 28 févr. 2024 /CNW/ - Jeudi dernier, l'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) a publié une enquête sur la cessation tabagique1. Réalisée par l'Institut de la Statistique du Québec, les résultats sont pour le moins fascinants et inquiétants à la fois. Ils démontrent que les outils de cessation tabagique traditionnels sont connus mais peu utilisés et n'ont plus la cote chez les fumeurs. Pendant ce temps, le ministre Dubé, obnubilé par les intégristes de l'INSPQ, a aboli les saveurs dans le vapotage privant ainsi des dizaines de milliers de Québécois d'un moyen reconnu et efficace et surtout moderne, de cessation tabagique. La Coalition des droits des vapoteurs du Québec (CDVQ) demande au ministre de mettre fin à l'abolition des saveurs dans le vapotage et de s'inspirer des pays comme la Suède qui elle, a une véritable stratégie de lutte au tabac et dont le vapotage fait partie intégrante des moyens pour y arriver.

Les éléments suivants du rapport devraient faire réfléchir le ministre :

Une majorité de fumeurs et d'anciens fumeurs récents connaissent les services d'aide, mais peu les utilisent. La ligne téléphonique et le site Internet J'ARRÊTE sont respectivement connus de 81 % et 61 % des fumeurs et anciens fumeurs récents, mais utilisés par 2 % et 8 % d'entre eux , avec des avis partagés quant à leur utilité

, avec des avis partagés quant à leur utilité Les aides pharmacologiques, en particulier les timbres, les gommes et les pastilles de nicotine, sont très bien connues des fumeurs et anciens fumeurs récents (plus de 95 %), mais peu utilisées (moins de 10 %).

« Il est clair que les moyens traditionnels n'ont plus la cote. Les fumeurs qui désirent arrêter de fumer cherchent de nouveaux moyens. Le vapotage fait partie des outils modernes de cessation tabagique. Pendant ce temps-là, les dinosaures de l'INSPQ s'enferment dans leur dogme et diabolise le vapotage alors que même Santé Canada reconnait son efficacité dans la cessation tabagique. Il est plus que temps que le ministre reconsidère son approche envers le vapotage. En restreignant constamment les nouveaux moyens de cessation tabagique, le ministre s'attaque aux fumeurs et non au tabagisme. Cette situation est inacceptable » a déploré Valerie Gallant, porte-parole de la Coalition des droits des vapoteurs du Québec.

___________________________ 1 https://www.inspq.qc.ca/publications/3458

L'exemple de la Suède

La Suède qui s'apprête à devenir le premier pays officiellement sans tabac (moins de 5 % de taux de tabagisme), a donné une place prépondérante au vapotage dans sa stratégie de lutte antitabac ( https://smokefreesweden.org ). Parmi les éléments clé de succès, la Suède mentionne l'arrivée du vapotage en 2015. Pendant ce temps au Québec, on s'acharne sur le vapotage et on se fie à des moyens de cessation tabagique désuets et impopulaires chez les fumeurs désirant arrêter de fumer.

« Nous demandons une fois de plus au ministre Dubé de refaire ses devoirs et d'analyser rigoureusement le vapotage comme un outil de cessation tabagique et à court terme, de nous redonner nos saveurs » de conclure Valerie Gallant ».

