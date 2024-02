Aqara lance la campagne de crowdfunding Smart Lock U200





Aqara, un fournisseur leader de solutions pour la maison intelligente, est ravi de lancer la campagne de financement participatif pour sa dernière solution d'accès domestique, le Smart Lock U200, sur Kickstarter. Conçu pour la flexibilité, la commodité et la sécurité, le verrou U200 repose sur le dernier protocole Thread et est nativement compatible avec Matter, visant une intégration sans effort avec la plus large gamme d'appareils pour la maison intelligente, tous systèmes et marques confondus1.

Au coeur de l'Aqara U200, on trouve une ingénierie moderne conçue pour offrir aux utilisateurs de nombreuses options d'accès sécurisées, allant des empreintes digitales, codes PIN à usage unique et récurrent, l'accès à distance via des applications mobiles, les commandes d'assistant vocal aux cartes NFC Aqara et aux clés physiques. Aqara travaille également sur l'ajout de la prise en charge de HomeKey au verrou U200, ce qui permet aux utilisateurs iOS de déverrouiller en tapant simplement sur un iPhone compatible et une Apple Watch. Le U200 sera l'un des premiers verrous compatibles avec Matter à prendre en charge le déverrouillage HomeKey, et l'équipe Aqara ne ménage aucun effort pour développer et tester avant de fournir des expériences optimisées2.

Le U200 présente un design rétrocompatible, permettant une installation sans tracas sur les portes existantes, sans nécessité de modifications ou de rénovations importantes. Compatible avec la plupart des portes en Europe et en Amérique du Nord, il se fixe aux mécanismes de verrouillage existants tels que les cylindres européens (avec fonction d'urgence requise) et les verrous à pêne dormant en utilisant l'un des adaptateurs fournis3. Le U200 vise à apporter le style de vie moderne sans clé à un grand nombre de propriétaires et de locataires, tout en préservant la possibilité d'utiliser des clés traditionnelles. Les utilisateurs bénéficient également d'un partage facile d'accès, d'un contrôle d'accès à distance et de mises à jour en temps réel de l'état du verrou pour une commodité et une sécurité accrues.

Le verrou U200 fonctionne avec des batteries rechargeables Li-Ion, tandis que son clavier sans fil peut être alimenté par un paquet de quatre piles AAA ou être connecté au fil de sonnette existant (alimentation électrique de 12V-24V DC). Grâce au protocole Thread économe en énergie, le U200 offre une autonomie de batterie allant jusqu'à 6 mois entre chaque charge4. De plus, le clavier sans fil bénéficie d'un indice IPX5 et résiste aux températures extrêmes (-18?/0? à 66?/151?), assurant une endurance sous n'importe quel climat.

En tant que partie intégrante d'une maison connectée, le verrou intelligent U200 fonctionne parfaitement avec d'autres accessoires pour la maison intelligente, permettant aux utilisateurs de mettre en place une expérience entièrement automatisée et personnalisée pour leur maison. Par exemple, désarmer automatiquement le système de sécurité domestique lorsque le U200 est déverrouillé par un membre de la famille, ou activer la caméra intérieure et la sonnette vidéo après plusieurs tentatives infructueuses de déverrouillage de la porte. Avec trois options de couleur disponibles en précommande sur Kickstarter, le U200 peut s'intégrer à la plupart des décors intérieurs, car il représente le complément parfait pour toute maison.

La serrure intelligente U200 d'Aqara est maintenant disponible en pré-commande sur Kickstarter à https://www.kickstarter.com/projects/aqara-u200/smartlock pour ceux qui souhaitent être parmi les premiers à explorer les dernières technologies d'accès à domicile.

Le U200 peut être jumelé à l'application Aqara Home par Bluetooth ou au prochain Aqara Hub M3. La compatibilité avec les plateformes tierces compatibles Matter (par exemple, Amazon Alexa, Apple Home, Google Home, Samsung SmartThings, Home Assistant) devrait être déployée par vagues et pourrait ne pas être disponible lors de l'expédition des unités précommandées. La prise en charge du déverrouillage par HomeKey est en cours de développement et devrait être disponible par le biais d'une mise à jour OTA ultérieure, une fois que le verrou aura reçu certaines certifications. Des restrictions s'appliquent. Veuillez consulter la page Kickstarter ou le service d'assistance d'Aqara pour obtenir des informations détaillées sur la compatibilité du verrou U200 La durée de vie de la batterie de six mois est basée sur l'hypothèse de huit cycles de déverrouillage et de verrouillage par empreinte digitale/NFC par jour.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

28 février 2024 à 06:35

Communiqué envoyé leet diffusé par :