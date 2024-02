GMO GlobalSign présente l'émetteur Kubernetes Cert-Manager pour une sécurité améliorée dans les charges de travail Kubernetes.





GMO GlobalSign, Inc, autorité de certification (CA) mondiale et fournisseur de premier plan de solutions de sécurité des identités, de signature numérique et d'IoT, a annoncé aujourd'hui la disponibilité d'un émetteur pour le "Cert-Manager" Kubernetes. Rendu possible par une intégration de la plateforme de gestion des certificats de GMO GlobalSign, Atlas, le nouvel émetteur permet aux utilisateurs de "Cert-Manager" d'obtenir rapidement des certificats TLS (X.509) de confiance, améliorant ainsi la sécurité des flux de travail Kubernetes. Avec 5 millions de téléchargements quotidiens, l'outil d'entreprise open source populaire simplifie le processus d'émission et de gestion des certificats dans le système Kubernetes.

"Cert Manager" de Kubernetes émet des certificats à partir d'une variété de sources telles que GMO GlobalSign. Cette nouvelle intégration résout le problème des charges de travail de Kubernetes en fonctionnant avec des capacités non sécurisées dans les environnements de production. De nombreuses entreprises utilisent Kubernetes pour gérer des charges de travail de production, mais elles les exécutent avec des certificats non sécurisés, tels que des certificats auto-signés pour sécuriser les communications au sein des clusters. Mais désormais, avec l'émetteur pour "Cert-Manager" de GMO GlobalSign, les entreprises peuvent obtenir des certificats TLS de confiance pour authentifier et sécuriser les communications au sein des clusters Kubernetes sans problème.

"Notre émetteur pour le "Cert-Manager" Kubernetes aide les entreprises à sécuriser leurs clusters Kubernetes, quel que soit le type de projet qu'il implique. Il fournit un certificat TLS de confiance qui est facilement, et automatiquement, installé", a déclaré Yateesh Bhardwaj, chef de produit, GMO GlobalSign.

"Nous sommes également heureux d'être l'un des rares acteurs du marché des autorités de certification à présenter un émetteur de confiance pour cert-manager -- offrant une solution transparente pour sécuriser vos charges de travail Kubernetes."

L'émetteur de GMO GlobalSign pour "Cert-Manager" intéressera une variété de professionnels du secteur des logiciels, notamment les ingénieurs DevOps, les ingénieurs en infrastructure, les ingénieurs en infrastructure à clé publique (PKI) et les ingénieurs en logiciel.

L'émetteur de "Cert-Manager" est gratuit et disponible sur GitHub à l'adresse https://www.github.com/globalsign/atlas-cert-manager.

En tant qu'une des autorités de certification les plus enracinées au monde, GMO GlobalSign est le principal fournisseur de solutions de sécurité et d'identité de confiance permettant aux entreprises, aux grandes entreprises, aux fournisseurs de services basés sur le cloud et aux innovateurs de l'IoT du monde entier de mener des communications en ligne sécurisées, de gérer des millions d'identités numériques vérifiées et d'automatiser l'authentification et le cryptage. Ses solutions d'infrastructure à clé publique (PKI) et d'identité à grande échelle prennent en charge les milliards de services, d'appareils, de personnes et d'objets qui composent l'IoT. GMO GlobalSign est une filiale de GMO GlobalSign Holdings, K.K., membre du groupe japonais GMO Internet Group, qui possède des bureaux en Amérique, en Europe et en Asie. Pour plus d'informations, visitez le site https://www.globalsign.com/fr.

