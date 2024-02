Des milliers de postes à pourvoir en pharmacie communautaire - Les pharmaciens propriétaires du Québec lancent une vaste campagne de recrutement





MONTRÉAL, le 28 févr. 2024 /CNW/ - Alors que les besoins de la population pour des services de santé en pharmacie connaissent une forte croissance et que la rareté de main-d'oeuvre pose un défi, l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires (AQPP) lance une vaste campagne pour démystifier les rôles techniques en pharmacie.Des milliers de postes de techniciens et d'assistants techniques en pharmacie sont actuellement à pourvoir dans toutes les régions du Québec. Dans le cadre de son rôle, le personnel technique accueille notamment les patients et soutient le pharmacien dans la préparation des ordonnances et la dispensation de certains services cliniques :un travail essentiel qui permet d'augmenter la fluidité du service et surtout de dégager le pharmacien des tâches techniques pour qu'il passe plus de temps auprès de ses patients.

Le défi de la rareté de main-d'oeuvre en pharmacie communautaire

Selon les résultats de sondages sur les besoins de main-d'oeuvre menés par l'AQPP, sur une période de 5 ans, c'est au moins 2 000 pharmaciens et pharmaciennes communautaires de plus qui seraient nécessaires, soit plus de deux fois la croissance actuelle prévue de 1 000 personnes en 8 ans. Dans le cas du personnel technique, les besoins sont encore plus criants alors que c'est plus de 9000 employés qui sont requis dans les pharmacies du Québec dès maintenant.

Le vieillissement de la population et l'accroissement de la demande pour des services cliniques en pharmacie ajoutent une pression additionnelle sur les besoins en main-d'oeuvre. On constate d'ailleurs une augmentation constante des services cliniques rendus en pharmacie depuis plusieurs années. En 2023, plus de 7 millions d'activités cliniques ont été réalisées en pharmacie communautaire, soit une hausse de 16 % par rapport à 2022.

« La forte croissance des actes cliniques témoigne de l'importance du rôle joué par les pharmaciens de quartier auprès des patients, partout sur le territoire. Cependant, pour continuer à jouer notre rôle, il est essentiel d'augmenter le nombre de postes techniques qui nous permet de consacrer davantage de temps à traiter nos patients. Former et recruter des techniciens et des assistants techniques capables de travailler en équipe avec les pharmaciennes et pharmaciens constituent une priorité », affirme Benoit Morin, président de l'AQPP.

Une campagne pour faire connaître les opportunités d'emplois en pharmacie communautaire

La campagne « Trouve ton X », qui vise à sensibiliser les jeunes aux opportunités de carrière dans le domaine de la pharmacie communautaire, est lancée!

« Travailler dans le domaine de la santé, auprès des patients, peut être très stimulant et valorisant pour les gens qui aiment le contact humain et l'entraide. Avec 1 900 points de services répartis dans toutes les régions du Québec, le réseau des pharmacies offre aux employés la chance d'oeuvrer au coeur de leur communauté et d'avoir un impact direct sur la santé des gens. Les candidats n'ont pas besoin de quitter leur région ou de travailler dans un hôpital pour faire carrière dans le domaine de la santé. En s'investissant dans un milieu de travail stable, il est possible pour les employés de prendre de plus en plus de responsabilités au sein de l'équipe et de grandir professionnellement » a ajouté M. Jean Bourcier, vice-président exécutif et directeur général de l'AQPP.

Un site web permet désormais aux candidats intéressés de mieux comprendre les rôles techniques en pharmacie et de se renseigner sur les postes disponibles dans leurs régions.

Trouve ton X en pharmacie.

À propos de l'AQPP

L'Association québécoise des pharmaciens propriétaires, constituée en vertu de la Loi sur les syndicats professionnels, est la seule association qui représente les pharmaciens propriétaires du Québec auprès des organismes officiels et du gouvernement. Elle regroupe les 2?041 pharmaciens propriétaires des 1?903 pharmacies du Québec, qu'ils soient affiliés ou non à une chaîne ou à une bannière commerciale. Employant près de 49?000 personnes partout dans la province, la pharmacie communautaire constitue l'un des plus importants employeurs privés du Québec. Plus d'un million de consultations sont effectuées en pharmacie chaque semaine, ce qui fait du pharmacien l'un des professionnels de la santé les plus disponibles et appréciés au Québec.

