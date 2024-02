Hitachi-LG Data Storage annonce le Tube T31 : l'ultime clé USB pour les amateurs de jeux sur console du monde entier





SÉOUL, Corée du Sud, 28 février 2024 /PRNewswire/ -- Hitachi-LG Data Storage, le distributeur mondial de SK hynix, a récemment dévoilé le « Tube T31 », un nouveau SSD de type clé USB, au Japon et en Corée du Sud. Ce produit innovant vise à pallier les contraintes de stockage des appareils de jeu comme la PlayStation 5 et la Xbox. Le Tube T31 affiche un design compact et léger, le permettant d'être compatible avec different appareils, y compris les consoles de jeux, les PC, les ordinateurs portables et les Smart TV. Avec un taux de transfert impressionnant de 10 Gb/s et des vitesses de lecture et d'écriture séquentielles pouvant atteindre 1 000 Mo/s, il répond aux exigences des joueurs invétérés.

Après son accueil favorable au Japon et en Corée du Sud, Hitachi-LG Data Storage prépare le lancement mondial du Tube T31, avec une offre spéciale de printemps destinée aux amateurs de jeux sur console du monde entier. L'offre est spécialement réservée aux clients des 10 pays, à savoir les États-Unis, le Canada, le Mexique, le Royaume-Uni, l'Allemagne, la France, l'Italie, l'Espagne, l'Australie, et Singapour.

Le Tube T31 est la solution pour ceux qui ont constamment besoin d'espace de stockage pour leurs jeu préférés. Avec le Tube T31, les utilisateurs de consoles peuvent simplement se connecter, installer rapidement leurs jeux préférés et plonger directement dans l'action.

Mais ce n'est pas tout. Le Tube T31 est également un excellent compagnon pour les utilisateurs de la PlayStation 5. Il leur permet de jouer à leurs jeux PlayStation 4 préférés stockés sur la clé USB. Grâce à sa rapidité et à sa gestion thermique de qualité supérieure, les joueurs de PlayStation 5 peuvent profiter d'un gameplay de PlayStation 4 fluide et ininterrompu.

À propos d'Hitachi-LG Data Storage Inc.

Hitachi-LG Data Storage est une joint-venture entre Hitachi et LG Electronics, consacrée à la création de dispositifs de stockage et de composants d'habitacle automobile. En tant que partenaire de production agréé et distributeur mondial des disques SSD de SK hynix, Hitachi-LG Data Storage garantit une qualité de production et de livraison aux clients.

Hitachi-LG Data Storage est ouvert à toutes propositions de distributions régionales. Merci de nous contacter par email pour toutes demandes.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2346232/Tube_T31.jpg

28 février 2024 à 05:00

