LANCEMENT DE CSL SATELLITE -- CONNECTIVITÉ IOT CRITIQUE

LONDRES, 28 février 2024 /PRNewswire/ -- CSL, experts en connectivité IoT critique , annonce le lancement de CSL Satellite. CSL Satellite fournit une connectivité critique dans les environnements reculés ou complexes, où les options de large bande mobile ou fixe sont indisponibles ou peu fiables.

Cette connectivité critique résiliente et cryptée est fournie via la constellation de satellites en orbite terrestre basse (OBT) de Starlink, ainsi que par le service géré de CSL qui comprend une assistance 24 h/24 et 7 j/7. CSL Satellite assure ainsi une meilleure couverture et une résilience accrue pour les applications terrestres et maritimes.

La couverture à faible coût de CSL peut être déployée facilement, ce qui permet aux clients de s'installer en ligne le plus rapidement possible.

Trois plans de service sont disponibles :

Fixe permanent ? Disponible pour les installations sur sites statiques. Ce plan est idéal pour les locaux des secteurs de la vente au détail et de l'hôtellerie.

? Disponible pour les installations sur sites statiques. Ce plan est idéal pour les locaux des secteurs de la vente au détail et de l'hôtellerie. Fixe mobile ? Disponible pour les clients qui ont besoin d'un terminal qui sera déplacé entre plusieurs adresses fixes. Ce plan est idéal pour les cas d'utilisation tels que les boutiques éphémères.

? Disponible pour les clients qui ont besoin d'un terminal qui sera déplacé entre plusieurs adresses fixes. Ce plan est idéal pour les cas d'utilisation tels que les boutiques éphémères. Mobile ? Disponible pour les actifs mobiles tels que les véhicules utilitaires légers et lourds, les véhicules ferroviaires et maritimes.

Andy Bromleyn, chef de produit chez CSL, a déclaré : « Depuis plus de 25 ans, CSL est un leader dans le domaine de connectivité critique pour des marques mondiales de premier plan. L'ajout de la technologie satellitaire à son portefeuille lui permet d'offrir une offre véritablement mondiale, à la fois sur terre et pour les applications maritimes. »

