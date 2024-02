ASISAT OSHOALA APPELLE LES GOUVERNEMENTS À AMÉLIORER LES INITIATIVES D'ALPHABÉTISATION NUMÉRIQUE ET À COMBLER LE DÉFICIT D'UTILISATION





BARCELONE, Espagne, 28 février 2024 /PRNewswire/ -- Les gouvernements doivent en faire plus pour s'assurer que leurs citoyens sont armés des compétences numériques cruciales nécessaires pour accéder aux opportunités en ligne qui leur sont offertes, selon Asisat Oshoala, six fois élue footballeuse africaine de l'année, et l'organisme mondial de commerce des télécommunications, la GSMA.

Asisat Oshoala, qui a joué 61 fois pour le Nigéria et a fondé la Fondation Asisat Oshoala à Lagos, a profité du MWC Barcelona 2024 pour attirer l'attention sur le déficit d'utilisation, un problème qui touche 3 milliards de personnes dans le monde et qui est particulièrement répandu en Afrique subsaharienne, dans son nouveau rôle d'ambassadrice de la GSMA pour la campagne Breaking Barriers.

Le déficit d'utilisation se produit lorsque des personnes n'utilisent pas les réseaux mobiles à large bande alors qu'elles vivent dans des zones couvertes. Avec l'amélioration des infrastructures et l'extension de la couverture mobile à 95 % de la population mondiale, le plus grand défi pour le secteur des télécommunications est désormais d'aider un plus grand nombre de personnes à utiliser cette connectivité.

Alors que 38 % des personnes dans le monde n'utilisent pas l'internet mobile bien qu'elles vivent dans des zones couvertes par la téléphonie mobile, ce déficit d'utilisation s'élève à 59 % en Afrique subsaharienne. L'un des principaux obstacles à l'utilisation de l'internet mobile est le manque de connaissances et de compétences numériques.

Asisat Oshoala a commenté : « En grandissant, j'ai vu de mes propres yeux les effets du déficit d'utilisation. C'est pourquoi j'utilise ma fondation pour aider la jeune génération à apprendre à utiliser l'internet, et c'est pourquoi je travaille avec la GSMA pour aider à combler ce déficit d'utilisation.

L'accès à l'internet et les compétences requises pour y parvenir devraient être universels et les gouvernements du monde entier doivent donc en faire une priorité. Nous avons besoin de plus que des efforts individuels ; nous avons besoin que les décideurs politiques unissent leurs efforts à ceux de l'industrie des communications pour surmonter les obstacles à l'inclusion numérique et encourager l'alphabétisation numérique afin d'aider un plus grand nombre de personnes dans le monde à accéder à des opportunités qui changent leur vie. »

Lara Dewar, directrice du marketing de la GSMA, a ajouté : « Le message d'Asisat Oshoala ne pourrait être plus pertinent et important. Il est impératif que toutes les parties prenantes, gouvernements, régulateurs et industrie des télécommunications, collaborent si nous voulons réduire et supprimer les obstacles à la connectivité, accélérer l'inclusion numérique et nous assurer que nous ne laissons personne de côté dans un monde de plus en plus connecté. »

Pour en savoir plus sur la campagne Breaking Barriers et les efforts visant à combler le déficit d'utilisation, rendez-vous sur https://www.gsma.com/breakingbarriers/.

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1882833/GSMA_Logo.jpg

28 février 2024 à 04:11

