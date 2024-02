1NCE est désormais opérationnel avec l'IoT au Brésil sur tous les réseaux locaux.





1NCE, une société qui propose une plateforme logicielle pour les produits connectés, est entrée en service aujourd'hui au Brésil. Offrant une couverture réseau complète et des logiciels IoT à des prix disruptifs, 1NCE est la meilleure option pour toutes les entreprises ayant besoin d'un accès IoT sans restriction au Brésil.

Du Canada au nord à l'Argentine au sud, le 1NCE est désormais une couverture complète des Amériques et de 168 pays dans le monde.L'entreprise a conclu des accords avec tous les réseaux cellulaires brésiliens afin que les clients disposent de l'IoT le plus fiable possible au Brésil.

Avec la licence Lifetime Flat de 1NCE, les clients collectent des données et gèrent des capteurs à un prix inférieur de moitié à celui du marché actuel. 1NCE est désormais un opérateur de réseau IoT pleinement autorisé avec son siège régional à São Paulo, offrant une gestion locale des données, une facturation et une logistique en totale conformité avec les réglementations brésiliennes en matière de commerce, de télécommunications et de fiscalité.

Ivo Rook, directeur de l'exploitation chez 1NCE : " L'attente d'un IoT fiable au Brésil est terminée. Il n'est pas surprenant que nos clients aient voulu se lancer dès la première minute de notre ouverture à São Paulo. Nous nous développons rapidement et servons déjà des clients avec des projets IoT de toute taille à travers tout le Brésil."

1NCE continue de s'imposer comme une nouvelle norme dans le domaine de l'IoT. En janvier, la société a annoncé 1NCE Plugins, mettant à jour la plateforme avec des logiciels des meilleurs développeurs de l'industrie. 1NCE a également commencé récemment à vendre des données élevées, permettant aux clients de Lifetime Flat d'accéder à des vitesses allant jusqu'à 25 Mb/s.

Le service clientèle, disponible en portugais et dans 24 autres langues, peut aider à trouver des cartes SIM et des puces compatibles avec le Brésil. Les nouveaux clients peuvent commencer par la boutique en ligne 1NCE.

À propos de 1NCE

1NCE est une société qui propose une plateforme logicielle pour les produits connectés qui offre un IoT à l'épreuve du temps et sans tracas dans 168 pays et régions. La plateforme logicielle permet aux clients de collecter facilement, en toute sécurité et de manière fiable les données des appareils et de les transformer en informations exploitables. Cela permet d'accélérer la mise sur le marché des projets de collecte de données de plusieurs mois, d'augmenter la durée de vie des appareils de plusieurs années et de gérer efficacement les capteurs depuis leur déploiement initial jusqu'à la fin du cycle de vie du produit. Plus de 18 000 clients et 60 entreprises du Fortune 500 ont fait confiance à 1NCE pour plus de 22 millions de produits connectés. Pour en savoir plus, consultez le site www.1NCE.com et suivez-le sur Facebook, LinkedIn et Twitter.

28 février 2024 à 02:20

