Selon le géant chinois de la distribution de boissons alcoolisées Jiuxian Group, le volume total de ses ventes pourrait atteindre les 10 milliards de yuans, menant la réforme du secteur chinois des boissons alcoolisées





En 2023, le volume total des ventes de Jiuxian Group en Chine a dépassé les 10 milliards de yuans, ce qui a non seulement marqué la position dominante absolue de Jiuxian Group dans le domaine de la distribution de boissons alcoolisées en Chine, mais également illustré son influence considérable sur le marché et sa valeur commerciale inégalée.

Jiuxian Group a remporté 8 années de suite la distinction de "première valeur de marque dans la distribution de boissons alcoolisées chinoises" lors de la Huazun Cup. Cette distinction peut être attribuée à la recherche ultime de la qualité, à la connaissance affûtée des tendances du marché et à la vision juste de la demande des consommateurs de Jiuxian Group.

Via la diffusion en direct, Jiuxian Group a non seulement fourni aux consommateurs une expérience d'achat plus intuitive et plus saisissante, mais elle lui a aussi permis de gagner de nombreux livestreamers (personnes diffusant en direct des contenus) de premier plan comme Jiuxian Lafeige, Jiuxian Liangge et Jiuxian Daliang. La mise en oeuvre réussie de la stratégie de diffusion en direct a permis non seulement d'ancrer plus profondément les produits de Jiuxian Group dans l'esprit des gens, mais aussi d'améliorer davantage l'influence de sa marque.

Jiuxian Group a toujours pensé que c'est seulement en mettant les boissons alcoolisées chinoises sur le marché international et en faisant venir les boissons alcoolisées internationales en Chine que nous pourrons véritablement réaliser l'échange et l'intégration de la culture des boissons alcoolisées, et promouvoir la progression et le développement de tout le secteur.

Pour atteindre cet objectif, Jiuxian Group a établi un cadre stratégique à partir de multiples dimensions. Premièrement, en termes de produits, Jiuxian Group insiste sur la sélection de boissons de haute qualité provenant du monde entier et, grâce à un contrôle qualité et un processus de dégustation stricts, garantit que chaque produit peut satisfaire les goûts raffinés des consommateurs.

Deuxièmement, en termes de service, Jiuxian Group est toujours resté attaché au principe "le client d'abord". Grâce à son système de service après-vente parfait, à son réseau de distribution logistique efficace et à son équipe de service à la clientèle professionnelle, Jiuxian Group procure une expérience d'achat complète et à guichet unique à plus de 40 millions de consommateurs.

Par ailleurs, en termes de marketing, Jiuxian Group a apporté d'importantes innovations et a pris l'initiative d'essayer. En plus de ses traditionnelles activités dans la publicité et hors ligne, Jiuxian Group tire pleinement parti de la puissance de l'Internet et des réseaux sociaux pour interagir et communiquer avec les consommateurs de manière approfondie de diverses façons, comme la diffusion en direct, des vidéos courtes et la coopération avec des leaders d'opinion clés.

28 février 2024 à 01:20

