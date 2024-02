Radhika Fox nommée conseillère principale chez Xylem





Xylem Inc. (NYSE : XYL), une société internationale de premier plan, leader des technologies de l'eau et spécialisée dans la résolution des problèmes hydriques les plus complexes au monde, a annoncé ce jour la nomination de Radhika Fox en tant que conseillère principale de la Société.

« Radhika Fox est l'une des expertes en eau les plus perspicaces et les plus efficaces au monde. C'est une voix universellement respectée s'agissant de relever les plus grands défis de la société en matière d'eau », a déclaré Matthew Pine, PDG de Xylem. « Elle possède un bilan remarquable de mobilisation des parties prenantes, d'obtention de consensus et d'apports de changements positifs dans la manière dont nous abordons les défis de l'eau et du climat. Nous sommes heureux qu'elle apporte son énergie et ses idées à Xylem. »

Radhika Fox fournira des conseils stratégiques à Xylem en matière d'évolution des questions et des opportunités dans le secteur de l'eau ainsi que sur une série de sujets afin de soutenir la mise en oeuvre de la stratégie de Xylem. Mme Fox a été récemment administratrice adjointe (approuvée par le Sénat) du Bureau de l'eau de l'Agence de protection de l'environnement (EPA) des États-Unis où elle était chargée de conseiller l'administrateur de l'EPA et la Maison Blanche sur les ressources en eau et les infrastructures hydriques des États-Unis.

Avant de rejoindre l'EPA, Radhika Fox a été directrice générale de l'US Water Alliance, un réseau non partisan réunissant diverses parties prenantes qui promeut des solutions communes pour les défis urgents du pays en matière d'environnement, d'eau et de climat. Elle a commencé sa carrière dans le secteur de l'eau à la San Francisco Public Utilities Commission, une agence publique qui fournit des services d'approvisionnement en eau, de traitement des eaux usées et des eaux pluviales et d'électricité à plus de 2,6 millions de personnes dans la région de la baie de San Francisco.

« Le secteur de l'eau passe actuellement par une période critique : escalade des défis liés à l'eau, vieillissement des infrastructures et nécessité d'investir pour les générations à venir face au changement climatique », a déclaré Radhika Fox. « Xylem et ses clients sont à l'avant-garde de la tendance mondiale vitale à la modernisation des systèmes d'approvisionnement en eau et à la construction de communautés résilientes et sûres en termes d'eau. Je suis très heureuse de rejoindre l'équipe de Xylem car elle met en oeuvre le potentiel des technologies pour transformer la disponibilité, la qualité et l'abordabilité de l'eau. »

À propos de Xylem

Xylem (XYL) est une entreprise mondiale de premier plan spécialisée dans les technologies de l'eau qui s'engage à résoudre les problèmes critiques liés à l'eau dans le monde grâce à l'innovation et à l'expertise. Nos 23 000 employés diversifiés ont réalisé un chiffre d'affaires pro forma combiné de 8,1 milliards de dollars en 2023. Nous créons un monde plus durable en permettant à nos clients d'optimiser la gestion de l'eau et des ressources et en aidant les communautés de plus de 150 pays à assurer la sécurité de l'eau. Rejoignez-nous sur www.xylem.com and Let's Solve Water.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

27 février 2024 à 21:25

Communiqué envoyé leet diffusé par :