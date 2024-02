BYD retenu parmi les trois finalistes à l'édition 2024 des World Car Awards





Lors du Salon de l'automobile de Genève, le 26 février, les World Car Awards ont annoncé les trois premiers finalistes pour 2024. Les modèles de BYD, la BYD SEAL et la BYD DOLPHIN, ont excellé parmi une foule de concurrents, arrivant dans les trois finalistes des catégories « Voiture mondiale de l'année » et « Citadine mondiale », respectivement, et avançant ainsi jusqu'à la dernière manche de la compétition. BYD entre dans l'histoire en tant que premier et seul constructeur automobile chinois à être présélectionné dans le top 3 de la catégorie « Voiture mondiale de l'année ».

Considérés comme les trois principales distinctions automobiles au niveau mondial, les « World Car Awards », « European Car of the Year » et « North American Car of the Year » sont des prix très convoités. Surnommés les « Oscars du monde automobile », les « World Car Awards » sont particulièrement célébrés pour leur accent mis sur les modèles internationaux, devenant ainsi un événement très attendu au sein de l'industrie automobile mondiale. La performance exceptionnelle de BYD souligne son statut de chef de file mondial du marché des VE neufs.

Avec leur design distinctif, leur technologie de pointe et leurs caractéristiques de sécurité robustes, ces deux modèles ont suscité l'intérêt de plus de 100 journalistes automobiles de 29 pays. En 2023, la BYD SEAL et la BYD DOLPHIN ont obtenu cinq étoiles dans les tests Euro NCAP et ANCAP. La BYD SEAL a également été nominée finaliste du prix European Car of the Year 2024.

En tant que chef de file dans le secteur des voitures électriques neuves, BYD a franchi une étape importante avec plus de trois millions de ventes de voitures électriques neuves en 2023, s'attribuant la première place dans les ventes mondiales pour la deuxième année consécutive et se hissant dans le top 10 des marques automobiles mondiales, une première pour un constructeur automobile chinois.

Jusqu'à présent, les nouveaux VE de BYD sont très présents dans plus de 70 pays et régions sur six continents, englobant plus de 400 villes. En 2023, BYD a émergé comme un chef de file dans les ventes de voitures électriques neuves sur divers marchés internationaux, y compris la Thaïlande, Singapour, la Colombie et le Brésil, suscitant un vif intérêt et la préférence des consommateurs.

S'inscrivant dans la mission des World Car Awards de promouvoir l'innovation continue dans le secteur automobile, BYD s'engage à construire une nouvelle solution électrique zéro-émission grâce à des innovations technologiques. La société vise à améliorer les expériences de voyage pour les consommateurs, à être le fer de lance de la croissance de l'industrie des VE neufs et à contribuer activement à la transformation et au progrès de l'industrie automobile. BYD poursuivra sans relâche sa vision de « refroidir la Terre de 1 °C », à l'avant-garde de la transformation écologique et sobre en carbone de l'industrie et du développement durable mondial.

27 février 2024 à 20:50

