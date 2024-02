Owlin lance « Owlin for Banks », une solution complète pour la validation et la diligence raisonnable des tiers





Suite au lancement réussi de la solution de connaissance du client (KYC) de bout en bout d'Owlin pour les fournisseurs de services de paiement (PSP), Owlin est fier d'annoncer la sortie d'Owlin for Banks, une solution complète pour la validation et la diligence raisonnable des tiers.

Avec Owlin for Banks, Owlin fournit une solution pour toutes les équipes d'une banque qui gèrent la validation et la diligence raisonnable des tiers (par exemple, les fournisseurs, la connaissance du client (KYB)). Owlin for Banks assure l'intégration, la surveillance et le départ de tiers, tout en assurant le respect des exigences réglementaires. Pour répondre aux besoins des clients bancaires, Owlin inclut des données couvrant les couvertures médiatiques négatives, les sanctions, les personnes politiquement exposées (PEP), les entreprises d'État (SOE), diverses listes de surveillance et listes noires, les rapports déposés auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis et la base de données sur les plaintes des consommateurs du Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) des États-Unis.

Avec Owlin for Banks, les utilisateurs peuvent aller au-delà des recherches Google traditionnelles, remontant jusqu'à sept ans en arrière pour les couvertures médiatiques négatives, disposer d'une couverture linguistique mondiale (17 langues) et afficher des articles défavorables qui ne peuvent plus être trouvés via une recherche régulière. Cela se traduit par une rapidité inégalée en informations et en gains de temps, transformant ainsi un océan de données en informations claires et exploitables. Le produit se distingue par des capacités d'intégration optimale dans les outils et systèmes existants utilisés par les banques. Il reconnaît que de nombreux utilisateurs disposent déjà de nombreux outils pour effectuer leurs tâches.

Stefan Peekel, Chief Growth Officer, Owlin, fait part de son enthousiasme à l'égard de ce lancement :

« Après le lancement réussi d'Owlin for KYC personnalisé pour les PSP, nous sommes ravis d'étendre nos offres aux banques. Depuis l'issue du procès Bunq contre DNB (De Nederlandsche Bank), qui a permis l'utilisation de l'IA dans les processus de conformité, nous avons observé une demande croissante de solutions d'IA pour la gouvernance, les risques et la conformité (GRC). Par conséquent, nous avons été extrêmement enthousiastes à l'idée d'offrir nos services en tant que solution de bout en bout pour les banques. Cette solution aidera les banques à utiliser des technologies modernes telles que l'analyse des données et l'intelligence artificielle pour renforcer leurs pratiques de gestion des risques et maintenir la conformité réglementaire. »

À propos d'Owlin

Owlin est une solution optimisée par l'IA de surveillance des risques, des commerçants et des fournisseurs tiers, aidant les entreprises à obtenir de meilleures informations en temps réel sur les risques pour les flux de travail quotidiens. Owlin applique l'IA et le traitement du langage naturel pour fournir des informations précieuses cachées dans les données. La société s'assure que ses utilisateurs ne se perdent pas dans un océan d'informations en visualisant des données complexes dans une interface simple et personnalisable.

27 février 2024 à 17:30

