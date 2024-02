Duravant acquiert le fabricant d'équipement allemand Henneken





Duravant LLC (« Duravant »), un fournisseur mondial de solutions d'équipements et d'automatisation pour les secteurs de la transformation alimentaire, de l'emballage et de la manutention de matériaux, a annoncé aujourd'hui l'acquisition de Ferdinand Henneken GmbH (« Henneken »), un fabricant de premier plan de solutions de traitement des protéines ayant son siège à Bad Wünnenberg, en Allemagne. Henneken conçoit et construit des équipements innovants tels que des cuves à vide, des attendrisseurs, des injecteurs et des mélangeurs de saumure qui offrent des rendements plus élevés et une meilleure qualité de produit pour les transformateurs de viande, de volaille et de fruits de mer.

L'acquisition de Henneken revêt une importance stratégique pour Duravant alors que l'entreprise renforce ses investissements dans le secteur en croissance des protéines. Les produits et services proposés par Henneken sont très complémentaires et renforcent les capacités de Duravant à offrir des solutions d'équipements complètes et intégrées.

« Nous sommes ravis de développer notre offre d'équipements et de technologies aux transformateurs de protéines en accueillant Henneken dans la famille Duravant », a déclaré Mike Kachmer, président et PDG de Duravant. « L'engagement constant envers l'excellence et la passion pour l'innovation de Henneken ont été au coeur de leur succès, et nous sommes impatients de renforcer cet héritage de solutions centrées sur le client. »

Depuis 1977, Henneken est un leader dans les solutions de traitement secondaire pour les producteurs de viande et les entreprises alimentaires du monde entier. Alliant l'ingénierie allemande renommée à une compréhension approfondie de la science et de la technologie de la viande, Henneken conçoit des équipements d'injection, de marinage et de tumbling qui garantissent une haute qualité de produit et une cohérence tout en réduisant le temps de manipulation et de traitement. Le centre technique interne de Henneken fonctionne comme son hub d'innovation où son équipe d'ingénieurs et de technologues travaille avec les clients pour tester les produits et développer des solutions sur mesure.

« Nous sommes ravis d'unir nos forces à celles de Duravant dans ce nouveau chapitre de croissance passionnant », a déclaré Volker Henneken, membre de la famille fondatrice de l'entreprise. « L'infrastructure mondiale de Duravant nous permettra de nous étendre à de nouvelles régions et de mieux servir notre clientèle actuelle. » Kai Henneken, membre fondateur de la famille Henneken ajoute également : « Nous sommes ravis de collaborer avec d'autres sociétés d'exploitation de Duravant comme Marlen, Marelec et Foodmate. Nous partageons une culture de dévouement pour offrir une plus grande valeur aux transformateurs de viande et de volaille grâce à l'innovation et à un engagement indéfectible envers la satisfaction de la clientèle. »

À propos de Duravant

Implantée à Downers Grove, dans l'Illinois, Duravant est une entreprise mondiale d'équipements technologiques disposant d'unités de fabrication, de vente et de service en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Europe et en Asie. À travers son portefeuille de sociétés exploitantes, Duravant propose à ses clients et partenaires, des solutions de processus de bout en bout, éprouvées et fondées sur ses compétences en ingénierie et en intégration, sur la gestion de projets et sur l'excellence opérationnelle. Forte d'un réseau mondial de vente, de distribution et de service, l'entreprise fournit une assistance après-vente immédiate et à vie, sur tous les marchés qu'elle dessert dans les secteurs de la transformation alimentaire, de l'emballage et de la manutention des matériaux. Les marques phares de Duravant sont gage d'innovation, de durabilité et de fiabilité. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.duravant.com.

À propos d'Henneken

Basé à Bad Wünnenberg, en Allemagne, Henneken est un fabricant et un prestataire de services de machines de transformation alimentaire innovantes pour les industries de la viande, de la volaille et des fruits de mer. Le portefeuille de solutions d'équipement de haute technicité de Henneken comprend des cuves à vide, des attendrisseurs, des injecteurs, des mélangeurs de saumure, des aplatisseurs et des systèmes de manutention et de chargement des produits. Depuis 1977, l'entreprise a toujours été à l'avant-garde de la conception de solutions qui répondent aux besoins des transformateurs alimentaires qui exigent qualité et sécurité, tout en maximisant la productivité et les rendements. Avec un engagement fort envers la satisfaction de la clientèle, Henneken s'associe avec les clients pour identifier la bonne solution, concevoir et livrer l'équipement à temps, et fournir un service fiable et des pièces de rechange. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.henneken-tumbler.de.

27 février 2024 à 16:40

