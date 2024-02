Commerce local - Montréal en action pour soutenir les commerçants locaux de Tétreaultville





MONTRÉAL, le 27 févr. 2024 /CNW/ - Déterminée à assurer la vitalité des artères commerciales de l'ensemble des quartiers de Montréal, la Ville de Montréal a lancé, en 2023, un programme de financement pour soutenir et encourager les secteurs commerciaux situés hors des districts des Sociétés de développement commercial.

D'ici mars 2025, 14 projets se déploieront dans presqu'autant d'arrondissements. Ils recevront jusqu'à 150 000 $ d'aide financière pour un investissement totalisant au maximum 2 M$. Le projet retenu dans Mercier-Hochelaga-Maisonneuve permettra de dynamiser le tissu commercial de Tétreaultville, en réalisant quatre initiatives :

L'installation de différents aménagements estivaux (mobilier urbain, art au sol et sur le trottoir);

La mise sur pied d'événements publics pour dynamiser le coeur commercial ;

La promotion des commerçants du secteur et de l'achat local dans le quartier;

Le soutien à l'implantation et l'attraction de nouveaux entrepreneurs.

« Les commerces de proximité jouent un rôle crucial dans la vitalité économique de la métropole et la qualité de vie des quartiers. Plusieurs artères commerciales sont situées à l'extérieur des territoires des Sociétés de développement commercial et c'était important pour notre administration de leur offrir un soutien renforcé. Grâce à ce projet dans Tétreaultville et aux 13 autres qui seront réalisés d'ici l'année prochaine, des améliorations concrètes de l'expérience commerciale seront visibles », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

« Je me réjouis que le projet de l'Association des commerçants de Tétreaultville ait été choisi et pourra profiter du programme visant à soutenir les artères commerciales hors SDC. Grâce à ce projet, la population et les visiteurs pourront bénéficier d'une rue Hochelaga plus animée et agréable. Les commerçants locaux pourront certainement y gagner une nouvelle clientèle et le secteur commercial de Tétreaultville profitera d'une vitalité renouvelée. J'invite les Montréalaises et les Montréalais à venir découvrir ce secteur commercial unique dans l'est de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve », a ajouté Alia Hassan-Cournol, conseillère associée au développement économique, au commerce et au design au sein du comité exécutif de la Ville de Montréal et conseillère dans Mercier-Hochelaga-Maisonneuve.

« Depuis 2018, l'arrondissement soutien l'Association des commerçants de Tétreaultville pour de multiples projets et nous avons été des partenaires de premier plan afin de la propulser. En 2024, nous continuons de contribuer à l'essor du secteur en poursuivant notre appui financier auprès de l'ACT, mais également en démarrant les travaux pour une nouvelle place publique qui deviendra le coeur de ce beau quartier. Les sommes annoncées aujourd'hui viendront dynamiser toute la rue et décupler les efforts des commerçants et entrepreneur locaux », a poursuivi Pierre Lessard-Blais, maire de l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

27 février 2024 à 14:11

Communiqué envoyé leet diffusé par :