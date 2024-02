Les Travailleurs et travailleuses unis de l'alimentation et du commerce Canada élisent un nouveau président national





TORONTO, 27 févr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Travailleurs et travailleuses unis de l'alimentation et du commerce (TUAC) Canada ont élu un nouveau président national. Shawn Haggerty, militant syndical de longue date bien connu, a été élu président national du syndicat le plus important et le plus progressiste du secteur privé au Canada, qui compte plus de 250 000 membres dans tout le pays. En outre, M. Haggerty a été élu vice-président exécutif de l'Union internationale des TUAC, au sein de l'équipe de direction d'un syndicat qui compte 1,3 million de membres aux États-Unis et au Canada.



Le militantisme de M. Haggerty au sein du mouvement syndical remonte à plusieurs décennies. Il est devenu membre de la section locale 416P des TUAC alors qu'il travaillait comme électricien dans le service de maintenance de Robin Hood Multi-Foods à Port Colborne, en Ontario.

En 2007, M. Haggerty a été élu président de la section locale 175 des TUAC, qui est la plus grande section locale au Canada, un rôle qu'il a conservé pendant 17 ans. Il est devenu vice-président du Conseil national des TUAC Canada en 2007 et, en 2019, il a été élu vice-président international des TUAC.

« Shawn a passé sa vie à construire une vie meilleure pour les travailleurs et travailleuses, et ses décennies d'expérience en tant que dirigeant syndical et militant syndical font de lui la personne idéale pour mener à bien les batailles auxquelles le monde du travail moderne est confronté », a déclaré Marc Perrone, président international des TUAC. « Au nom de l'Union internationale des TUAC, nous félicitons Shawn et nous nous réjouissons de travailler avec lui pour continuer à améliorer la vie de nos membres dans toute l'Amérique du Nord. »

« Je suis honoré de la confiance que me témoignent les TUAC Canada et les l'Union internationale des TUAC en me confiant ce rôle », déclare le président Haggerty. « J'ai consacré ma carrière à bâtir une vie meilleure pour les travailleur(euse)s des TUAC et je m'engage à poursuivre l'excellent travail que les militant(e)s des TUAC ont accompli au fil des ans. Ensemble, notre famille syndicale continuera à faire progresser l'équité, l'égalité et la justice sociale pour nos membres et tous et toutes les travailleur(euse)s. »

L'élection de M. Haggerty fait suite à l'annonce du départ à la retraite du précédent président national des TUAC Canada, Paul Meinema, qui a pris sa retraite après plus de quatre décennies de service dévoué au mouvement syndical.

En plus de ses nouvelles responsabilités en tant que président national des TUAC Canada, M. Haggerty siège en tant qu'administrateur à plusieurs conseils d'administration de régimes d'avantages sociaux, et il est également la principale voix des TUAC au sein du conseil exécutif du Congrès du travail du Canada.

Consultez la biographie complète et la photo de Shawn Haggerty ici.

À propos

En tant que principal syndicat des travailleurs et travailleuses du commerce de détail et de l'alimentation au Canada, les Travailleurs et travailleuses unis de l'alimentation et du commerce (TUAC Canada) représentent plus de 250 000 travailleur(euse)s à travers le pays qui travaillent dans les secteurs de la vente au détail et de la transformation des aliments, de l'agriculture, des soins de santé, de la sécurité et de l'accueil, ainsi que dans d'autres secteurs de l'économie. Les TUAC Canada sont l'organisation la plus novatrice du pays qui se consacre à l'instauration de l'équité sur les lieux de travail et dans les collectivités.

Source :

Rosemary Quinsey

Représentante nationale, TUAC Canada

647 463-4799

[email protected]

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/675d1e3e-d7ad-4432-9d0f-415ed1a0fba5/fr

27 février 2024 à 12:30

Communiqué envoyé leet diffusé par :