Le gouvernement du Canada lance un appel de propositions de projets pour protéger et outiller les consommateurs canadiens





OTTAWA, ON, le 27 févr. 2024 /CNW/ - Les consommateurs canadiens ont besoin d'organisations robustes pour défendre leurs intérêts et leur offrir les ressources dont ils ont besoin pour prendre des décisions d'achat éclairées.

Aujourd'hui, le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, a annoncé un appel de propositions de projets visant à améliorer l'abordabilité et la transparence, et à aider les consommateurs à faire des choix éclairés.

ISDE cherche à financer des projets qui permettront de concevoir et de mettre en oeuvre des méthodes de communication axées sur l'épicerie pour aider les consommateurs à mieux comprendre leurs choix et à sélectionner ceux qui conviennent le mieux à leur famille et à leur budget. Des renseignements supplémentaires sur les organisations admissibles et les domaines prioritaires sont disponibles dans le guide de proposition.

Le Programme de contributions pour les organisations sans but lucratif de consommateurs et de bénévoles soutient les organisations dans la production en temps opportun de résultats de recherche indépendante de haute qualité pour appuyer le rôle du consommateur sur le marché. Il aide également les organisations de protection des consommateurs à remplir leur mandat, à accroître leur visibilité, à augmenter le nombre de leurs membres et à être autosuffisantes au bénéfice des Canadiens.

« Nous devons promouvoir l'établissement d'une culture de défense des droits des consommateurs plus robuste au Canada pour veiller à ce que les Canadiens disposent de la meilleure information possible. Le gouvernement ne peut y arriver seul. C'est pourquoi nous avons augmenté notre investissement dans le travail de défense des intérêts des consommateurs en triplant au cours des cinq prochaines années le budget du programme de contributions d'ISDE aux organisations de protection des consommateurs à but non lucratif et aux organismes bénévoles. C'est également pourquoi nous collaborons étroitement avec de telles organisations en finançant des travaux de recherche qui viendront éclairer l'élaboration de politiques sur des enjeux d'abordabilité et de développement permettant la création d'outils pour les consommateurs. Ainsi, nous protégeons les intérêts des Canadiens et les habilitons à prendre des décisions d'achat plus éclairées. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne

Le Programme de contributions pour les organisations sans but lucratif de consommateurs et de bénévoles a un budget annuel de 5 millions de dollars pour les cinq prochaines années.

Le programme est administré par le Bureau de la consommation d'ISDE au nom du gouvernement.

Le financement octroyé au titre du volet de développement de ce programme aide les organisations de défense des consommateurs à augmenter leurs moyens de sorte qu'elles puissent continuer, en toute impartialité, à remplir leur mandat qui consiste à défendre les intérêts des consommateurs canadiens.

Le Bureau de la consommation a récemment annoncé de nouveaux projets de recherche en lien avec la réduflation et la déqualiflation, ainsi que d'autres projets en matière d'épicerie à prix abordable.

