Konica Minolta sur la liste MSP 500 de CRN en 2024

MISSISSAUGA, Ontario, 27 févr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Solutions d'affaires Konica Minolta (Canada) Ltée (Konica Minolta) a annoncé aujourd'hui que CRN ?? *, une marque de The Channel Company *, l'a incluse dans son palmarès des 500 meilleurs fournisseurs de services gérés (MSP 500) de 2024, dans la catégorie Elite 150. Cette liste annuelle est un guide exhaustif recensant les meilleurs fournisseurs de services gérés en Amérique du Nord et reconnaissant leur travail. Ces fournisseurs jouent un rôle crucial dans le soutien aux entreprises en leur offrant des services gérés qui améliorent l'efficacité, simplifient les solutions informatiques et optimisent le rendement du capital investi.



« Les organisations recourent de plus en plus aux services de TI gérés dans leur transition numérique, et nous continuons d'aider nos clients à surmonter les difficultés en leur offrant un large éventail de services et de programmes de sécurité et de conformité de premier ordre ainsi qu'une expertise technique de pointe adaptés à leurs besoins précis, explique Todd Croteau, président des services mondiaux de technologies de l'information de Konica Minolta. Merci à CRN de souligner à nouveau notre travail en nous incluant dans sa liste Elite 150 des meilleurs fournisseurs technologiques. »

Konica Minolta se classe pour la neuvième fois et la cinquième année consécutive dans la catégorie Elite 150, qui comprend les fournisseurs qui se concentrent sur les centres de données d'envergure et allient services sur place et à distance. La liste compte deux autres catégories : la catégorie Pioneer 250, pour les fournisseurs dont le modèle d'affaires est principalement axé sur les PME, et la catégorie Managed Security 100, pour les fournisseurs oeuvrant essentiellement dans le domaine des services de sécurité infonuagiques à distance.

Konica Minolta offre une gamme complète de services informatiques et de soutien informatique géré couvrant tout le spectre des TI, de la conception réseau à l'assistance technique, pour répondre aux besoins de toute organisation. L'entreprise propose à ses clients des solutions d'optimisation des ressources, de maintien de l'infrastructure, de migration vers les services infonuagiques et plus encore, le tout en portant une attention particulière à la sécurité informatique afin de protéger les données et les documents et de se conformer à la réglementation en rapide évolution. Konica Minolta peut fournir des services de soutien technique complets pour les activités quotidiennes ou assister le personnel de TI pour certains points particuliers.

La liste MSP 500 vise à présenter et à célébrer les fournisseurs de services gérés qui stimulent la croissance et l'innovation dans l'industrie. Grâce à eux, les entreprises peuvent non seulement tirer avantage de technologies complexes, mais aussi se concentrer sur leurs objectifs commerciaux fondamentaux sans épuiser leurs ressources financières. En classant les fournisseurs en fonction de leur modèle d'affaires et de leur domaine d'expertise, la liste permet aux utilisateurs finaux de trouver un partenaire qui répondra à leurs besoins et les aidera à relever les défis dans un paysage technologique en constante évolution.

Jennifer Follett, vice-présidente du contenu pour les États-Unis et rédactrice en chef technique de CRN, The Channel Company, a insisté sur l'importance des services gérés à différentes échelles des entreprises : « Les services gérés sont une avenue permettant aux entreprises de toute taille de maintenir leur efficacité et leur adaptabilité tout au long de leur croissance. Les fournisseurs de solutions figurant dans notre liste MSP 500 de 2024 mettent sur le marché des portefeuilles de services gérés de pointe qui garantissent le succès de leurs clients par l'optimisation de leur budget de TI. Ainsi, les entreprises peuvent répartir leurs ressources de manière stratégique et se concentrer sur les activités essentielles qui assurent leur réussite. »

La liste MSP 500 se trouve sur le site Web* de CRN.

*en anglais seulement

Au sujet de Konica Minolta

Konica Minolta a entamé son parcours il y a 150 ans, avec la volonté de voir et de faire les choses autrement. Elle innove pour le bien de la société et du monde entier. Et c'est toujours cet objectif qui l'anime aujourd'hui. Solutions d'affaires Konica Minolta (Canada) Ltée transforme et révolutionne les bureaux pour créer une véritable connectivité grâce aux solutions pour un milieu de travail connecté et futé. Parmi ses technologies d'affaires, on retrouve des services de TI, la gestion intelligente de l'information, des solutions de sécurité vidéo et des services d'impression gérés ainsi que des technologies de bureau et des solutions d'impression industrielle et commerciale. Par ses efforts soutenus, l'entreprise a la chance d'être continuellement reconnue pour la qualité de ses produits et services. Par exemple, elle a figuré de nombreuses fois au palmarès CRN des 500 fournisseurs de services gérés; a été finaliste dans la catégorie des logiciels de TI aux World Technology Awards; a été reconnue par Brand Keys comme la marque numéro un en matière de fidélité des clients sur le marché des appareils de bureau multifonctions; et a reçu les prix BLI « A3 Line of the Year » 2021 et « Most Colour Consistent A3 Brand » 2021-2023 de Keypoint Intelligence pour sa gamme bizhub i-Series.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de Konica Minolta et suivez l'entreprise sur LinkedIn, YouTube, Facebook, Twitter (@KonicaMinoltaCA), et Instagram.

Au sujet de The Channel Company

The Channel Company favorise l'innovation technologique dans le secteur des TI avec ses grands médias, ses événements accrocheurs, ses conseils et ses formations d'experts ainsi que ses plateformes et ses services de marketing avant-gardistes. L'entreprise agit comme catalyseur du secteur en soutenant les utilisateurs finaux ainsi que les fournisseurs de technologies et de solutions, et en les connectant les uns aux autres. Forte de plus de 40 ans d'expérience inégalée dans le secteur, The Channel Company puise dans son vaste savoir pour imaginer des solutions novatrices aux défis en perpétuelle mutation du marché des technologies. www.thechannelco.com

27 février 2024 à 12:25

