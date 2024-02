Les agents frontaliers de l'ASFC font la plus importante saisie de cocaïne dans un aéroport dans l'histoire des Prairies





WINNIPEG, MB, le 27 févr. 2024 /CNW/ - L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) s'engage à protéger notre pays en empêchant les drogues illégales et dangereuses d'atteindre nos collectivités.

Le 9 février 2024, lors de l'examen d'un vol en provenance de l'étranger, les agents frontaliers de l'ASFC ont remarqué deux valises non réclamées. En examinant les valises, les agents ont trouvé 60 paquets emballés individuellement contenant de la cocaïne présumée dont la valeur marchande s'élève à plus de 9 millions de dollars. Le poids total de la cocaïne était de 74,8 kg.

Cette saisie est la plus importante saisie de stupéfiants dans un aéroport de la région des Prairies et démontre le travail effectué par l'ASFC pour perturber le crime organisé et assurer la sécurité des collectivités canadiennes.

Les stupéfiants ont été transférés à la GRC du Manitoba et il n'y a pas d'autres informations à fournir pour le moment.

Citation

« Chaque jour, grâce à la vigilance, à l'expertise et à l'engagement des agents de l'ASFC, nous luttons contre la contrebande de stupéfiants illégaux au Canada et nous perturbons les réseaux criminels internationaux. Grâce à la rapidité d'esprit des agents de l'aéroport international de Winnipeg, plus de 75 kg de cocaïne n'arriveront pas dans les rues canadiennes où ils auraient pu causer des dommages ou détruire d'innombrables vies. »

-Greg Valentine, directeur, des opérations du renseignement et de l'exécution de la loi, région des Prairies

Faits en bref

La contrebande de stupéfiants et les autres infractions à la Loi sur les douanes peuvent entraîner des poursuites judiciaires. Dans le cas des ressortissants étrangers, ces infractions peuvent avoir pour conséquence le renvoi du Canada et l'interdiction d'y revenir.

peuvent entraîner des poursuites judiciaires. Dans le cas des ressortissants étrangers, ces infractions peuvent avoir pour conséquence le renvoi du et l'interdiction d'y revenir. Pour les plus récentes statistiques sur la contrebande, consultez la page Web Saisies effectuées par l'Agence des services frontaliers du Canada .

Toute personne ayant des informations sur des activités transfrontalières suspectes est invitée à appeler la ligne sans frais de surveillance frontalière de l'ASFC au 1-888-502-9060 ou à envoyer un signalement en ligne.

X : @FrontiereCanPRA

SOURCE Agence des services frontaliers du Canada

27 février 2024 à 12:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :