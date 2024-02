MOLSON COORS ANNONCE UNE TRANSITION AU SEIN DE SON ÉQUIPE DE DIRECTION AU CANADA





Chantalle Butler est promue au poste de présidente de Molson Coors Canada alors que Frederic Landtmeters a décidé de quitter l'entreprise en avril

TORONTO, le 27 févr. 2024 /CNW/ - Molson Coors entreprise de boissons (« MCBC » ou « Molson Coors ») (NYSE: TAP) (NYSE: TAP.A) a promu Chantalle Butler au poste de présidente de son entreprise canadienne qu'elle assumera dès le 2 avril 2024. Madame Butler, actuellement vice-présidente, Finances des ventes pour le Canada, s'est jointe à Molson Coors il y a cinq ans. Elle a joué un rôle de direction primordial dans l'implantation de la stratégie de l'entreprise tout en supervisant ses activités fiscales à l'échelle nationale. La promotion de Chantalle Butler arrive au moment où la stratégie de Molson Coors porte ses fruits alors que la croissance de l'entreprise se manifeste dans toutes les régions et tous les segments au Canada. Coors Light et Molson Canadian se classent maintenant aux premier et deuxième rangs parmi toutes les marques en Ontario, leur volume, leurs revenus et leur part de l'industrie ayant augmenté à travers le pays en 2023. Molson Coors est le seul grand brasseur qui a accru sa part du segment des boissons aromatisées au Canada et, en 2023, l'entreprise a augmenté sa part du secteur de la consommation sur place comprenant les bars, les restaurants et d'autres établissements plus que tout autre grand brasseur au pays.

Au-delà du rôle pivot qu'elle a joué dans l'atteinte de ces résultats, Chantalle Butler est une dirigeante chevronnée qui détient une grande expérience dans le secteur des biens de consommation emballés et qui a une connaissance approfondie de l'industrie des boissons alcoolisées. Elle est aussi la présidente actuelle du conseil d'administration de The Beer Store (TBS), le plus grand détaillant en bière au Canada.

Avant de se joindre à Molson Coors, madame Butler a été vice-présidente et contrôleure de groupe et responsable des rapports financiers chez George Weston Limited, et vice-présidente, Finances chez Weston Bakeries Limited. Elle a aussi occupé différents postes à la brasserie Labatt du Canada pendant près d'une décennie. Chantalle Butler détient une maîtrise en comptabilité et un baccalauréat en mathématiques de l'Université de Waterlo, est comptable professionnelle agréée (CPA) et a obtenu sa certification de poste d'administrateur de la National Association of Corporate Directors (NACD). Son style de leadership se caractérise par un engagement envers la croissance et la culture, et elle donne à Molson Coors l'orientation nécessaire pour lui assurer un succès continu.

Elle déclare à cet effet, « Assumer ce poste est à la fois un honneur et un défi. Je suis fermement engagée à favoriser une culture de collaboration et d'innovation alors que nous continuons à affirmer le riche héritage de cette entreprise emblématique. Ensemble, nous allons naviguer à travers le contexte en constante évolution du marché des boissons au Canada tout en assurant la croissance et en ravissant les consommateurs avec nos marques exceptionnelles. »

Madame Butler est originaire de London en Ontario au Canada et parle le français et l'anglais couramment. En dehors du travail, elle aime demeurer active et passer du temps avec son mari Warren, leurs deux fils adolescents amateurs de hockey et leur chien Bower.

Elle succède à Frederic Landtmeters, président de longue date de Molson Coors, qui quittera l'entreprise en avril pour se rapprocher de sa famille en Belgique. Frederic Landtmeters s'est joint à Molson Coors en 2012 à titre de chef de la direction, Marketing pour l'Europe, pour ensuite assumer des postes tels chef de la direction commerciale et directeur général pour le Royaume-Uni et l'Irlande. Il a déménagé au Canada en 2016.

Reconnu pour son leadership exceptionnel et son fervent engagement envers les valeurs et la culture de Molson Coors, M. Landtmeters a été à l'origine de grands succès durant sa présence au Canada, ayant favorisé une croissance importante pour des marques principales telles Coors Light, la bière légère la plus vendue au Canada, et Molson, et lancé des innovations très réussies, dont Vizzy, Coors Seltzer et Simply Spiked. Sa passion pour l'excellence et son engagement envers la satisfaction de la clientèle ont contribué à l'atteinte de sommets inégalés pour Molson Coors.

Il a déclaré, « Je suis infiniment reconnaissant de la chance que j'ai eue de pouvoir être au service de Molson Coors Canada ainsi que des amitiés et souvenirs que j'ai créés au cours de ces années. Alors que je me dirige vers d'autres horizons, je suis fermement convaincu que je laisse Molson Coors entre les mains compétences de notre nouvelle présidente, Chantalle Butler, et je lui souhaite ainsi qu'à toute l'équipe de Molson Coors une réussite de tous les instants. »

À propos de Molson Coors entreprise de boissons

Depuis plus de deux siècles, Molson Coors brasse des boissons qui unissent les gens cherchant à célébrer tous les moments de la vie. Molson Coors produit plusieurs des marques de bière les plus aimées et emblématiques, dont Coors Light, Miller Lite, Molson Canadian, Madri, Coors Original, la bière belge blanche Blue Moon, Blue Moon Light, l'eau pétillante alcoolisée Vizzy, Simply Spiked, Creemore Springs, Hop Valley et bien d'autres. Bien que l'historique de l'entreprise soit fermement ancré dans le brassage de la bière, Molson Coors offre un portefeuille de marques moderne qui s'étend aussi au-delà de la bière. Notre stratégie environnementale, sociale et de gouvernance est axée sur les gens et la planète, et s'appuie sur un fort engagement à rehausser les normes de l'industrie et à laisser une empreinte favorable auprès de nos employés, de nos consommateurs, de nos communautés et de l'environnement.

Pour en savoir davantage à propos de Molson Coors entreprise de boissons, visitez les sites molsoncoors.com et MolsonCoorsOurImprint.com ou son compte Twitter @MolsonCoors.

Personne-ressource auprès des médias :

Alexandra Sockett

Molson Coors entreprise de boissons

[email protected]

SOURCE Molson Coors Beverage Company

27 février 2024 à 12:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :