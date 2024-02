Développement durable: un nouveau microprogramme conjoint entre l'ENAP et l'INRS





Les deux établissements de l'Université du Québec s'unissent pour offrir un parcours de 2e cycle alliant administration publique et analyse scientifique

QUÉBEC, le 27 févr. 2024 /CNW/ - L'École nationale d'administration publique (ENAP) et l'Institut national de la recherche scientifique (INRS) annoncent un premier partenariat en formation avec leur nouveau microprogramme de 2e cycle en évaluation d'impacts et prise en compte du développement durable.

À la frontière entre sciences naturelles et sciences de la gestion, ce programme outillera les personnes oeuvrant dans les administrations publiques et dans les secteurs scientifiques sur les grands enjeux socio-environnementaux.

« Cette nouvelle collaboration interuniversitaire nous permet d'offrir des programmes toujours plus versatiles et riches, centrés sur les réalités contemporaines. Face aux changements climatiques, il est primordial que les gestionnaires de demain soient sensibilisés aux risques possibles et aux solutions disponibles pour contribuer à la sécurité de la population québécoise » appuie Philippe-Edwin Bélanger, directeur du Service des études supérieures et de la réussite étudiante à l'INRS.

« Avec ce microprogramme à distance, je suis convaincu que nous venons enrichir l'éventail de formations en développement durable au Québec », ajoute-t-il.

« Ce nouveau microprogramme correspond à une ambition évidente des administrations publiques et des organisations, toutes concernées par les grands enjeux socio-environnementaux d'aujourd'hui. Il permettra aux personnes qui le suivent d'acquérir les compétences et les connaissances nécessaires pour faire face à ces défis de manière concrète et efficace » indique pour sa part Robert Bilterys, directeur de l'enseignement et de la recherche à l'ENAP

M. Bilterys souligne également la collaboration unique entre l'ENAP et l'INRS pour la création de ce programme : « Ce partenariat est un excellent exemple de la façon dont les universités peuvent unir leurs forces pour répondre aux besoins de la société ».

Un programme à distance centré sur la réalité du terrain

Cette formation entièrement à distance est offerte à temps partiel, un cheminement adapté pour les personnes souhaitant approfondir leurs connaissances dans le domaine du développement durable. Il s'agit d'un format idéal pour les cohortes récemment diplômées qui souhaitent acquérir une spécialisation post-diplôme et pour les professionnels à la recherche d'une formation continue ou d'un retour aux études.

Ce microprogramme est également conçu pour celles et ceux qui souhaitent compléter leurs compétences à titre d'analyste, de personnel professionnel ou de gestionnaire des administrations publiques ou d'ailleurs.

Les perspectives d'emploi touchent à plusieurs sphères du développement durable et de l'administration publique, notamment les ministères et agences gouvernementales, les municipalités, les OBNL et organismes environnementaux ou encore les firmes en génie-conseil.

Les admissions sont ouvertes pour la session d'automne dans chacun des établissements. Les personnes inscrites à ce microprogramme recevront une attestation d'études de l'établissement auquel elles se sont inscrites initialement.

Cours de l'ENAP : Gestion durable et responsable des organisations et Politiques et gestion du développement urbain durable

Cours de l'INRS : Étude d'impacts environnementaux

