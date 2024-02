2024 laisse entrevoir un retour en force des mariages au Québec





ST-HYACINTHE, QC, le 27 févr. 2024 /CNW/ - Après un creux historique en 2020, en raison de la pandémie, le nombre de mariage devrait reprendre en 2024 un rythme de croissance lourdement affecté par ladite pandémie qui a fait chuter de moitié de nombre d'unions au Québec qui, traditionnellement aux alentours de 22 000 a chuté à 11 350 et 14 700, en 2020 et 2021 respectivement, pour reprendre lentement un rythme de croisière à 22 850 en 2022 qui a cru sensiblement en 2023.

« L'industrie du mariage devrait compléter un certain rattrapage en 2024, avec un pronostic de près de 28 000 unions, alors que les demandes d'information et prises de commandes en janvier et février laissent poindre un retour vers la croissance dans tous les secteurs de l'industrie, à commencer par celui de la robe de mariée et d la robe d'événement » a dit aujourd'hui madame Cassandra Bourret, la président de la Boutique Champagne de Saint-Hyacinthe, l'une des seules entreprises du secteur à offrir la possibilité des créations sur mesure pour chacune de ses clientes, entièrement confectionnées au Québec par des stylistes, designers et couturières professionnelles.

Le cycle postpandémie qui a permis à l'industrie de générer un volume d'affaires d'environ 700M $, au Québec, et 4G S dans l'ensemble du Canada, en 2022, paverait la voie, selon les tendances observées, à des revenus de 750M $, reléguant ainsi au passé les pertes de près de 258M $ en 2020 pour les secteurs tant de la robe de mariée, de l'organisation d'événements, des services traiteurs et réceptions, hôtelier, de la photographie et autres spécialités. « Les tendances 2024 pour des mariages personnalisés, des expériences uniques à tous points de vue, et une gestion simplifiée du stress légitime associé à un événement nuptial vont dans le sens d'un retour à la croissance dans l'industrie de la robe de mariée » permettront aux artisans québécois de se démarquer de la concurrence mondiale de 300G $, de poursuivre madame Bourret. Celle-ci a rappelé que faire affaires avec La Boutique Champagne relève d'une expérience-client unique et inédite qui se veut, proactive, privée, adaptée et respectueuse des besoins de ses clientes; peu importe qu'il s'agisse d'une robe de mariée, une robe de soirée ou de bal de graduation, un gala reconnaissance ou autre. Et ce, que ce soit en mode achat ou location.

Pour madame Bourret, La Boutique Champagne propose une valeur ajoutée de premier ordre en acceptant de reprendre, en consignation, pour revente en boutique, une création de la boutique au cas où une cliente souhaiterait se défaire de sa robe de mariage dans la foulée de l'événement. Cela fait partie des engagements de La Boutique Champagne qui enregistre au cours des dernières années un indice de satisfaction d'un peu plus de 95 % tiré des sondages-clients qui démontrent clairement que ce taux de satisfaction témoigne d'une réalité commerciale qui peut faire place malheureusement, et exceptionnellement, à l'expression d'une quelconque insatisfaction relative à l'aspect, aux subtilités du design, au style d'une proposition.

La Boutique Champagne ne laisse jamais tomber ses clientes : si jamais une insatisfaction est exprimée en cours de route dans la communication cliente-designer, et que la boutique est en cause, la maison s'emploiera systématiquement à procéder à ses frais aux ajustements convenus et utiles dans une recherche de satisfaction pleine et entière de celle-ci. « Nos centaines de clients des dernières années peuvent en témoigner » de conclure madame Bourret.

