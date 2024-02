Programme d'infrastructures municipales d'eau 2023 - Le gouvernement du Québec accorde plus de 5,5 M$ à Beauceville





BEAUCEVILLE, QC, le 27 févr. 2024 /CNW/ - Au nom de la ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, le député de Beauce-Nord, M. Luc Provençal, est fier d'annoncer que des aides financières totalisant 5 585 221 $ ont été octroyées à Beauceville pour divers travaux d'infrastructures d'eau.

Les subventions serviront à renouveler 1 720 mètres de tronçons de conduites d'eau potable, d'eaux usées et d'eaux pluviales sous la 9e, la 17e, la 21e et la 40e Avenues, ainsi que sous la 84e Rue.

Citations :

« Notre gouvernement est en action partout au Québec et travaille en partenariat avec les municipalités pour répondre à leurs besoins. Les sommes annoncées à Beauceville aujourd'hui nous permettent de soutenir la pérennité des infrastructures d'eau du réseau municipal, et c'est une très bonne nouvelle pour toute la population. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« Je me réjouis de l'annonce d'aujourd'hui, qui s'inscrit dans la volonté du gouvernement d'offrir des milieux de vie sains aux citoyennes et citoyens. Les sommes représentent un investissement majeur pour Beauceville, à qui on donne les moyens de réaliser des travaux qui auront un impact positif sur les services. »

Luc Provençal, député de Beauce-Nord

« Grâce au Programme d'infrastructures municipales d'eau du gouvernement, nous pouvons améliorer nos infrastructures, par le biais notamment de ces travaux prévus à notre plan d'intervention relatif aux infrastructures municipales d'aqueduc et d'égout, le tout au bénéfice de notre population. Je remercie respectivement l'équipe municipale et monsieur Luc Provençal, député de Beauce-Nord, pour leur implication et leur soutien dans l'avancement de ces dossiers. »

François Veilleux, maire de Beauceville

Faits saillants :

Les aides financières de 2 656 904 $, de 1 977 288 $ et de 951 029 $ proviennent du Programme d'infrastructures municipales d'eau (PRIMEAU) 2023, qui est issu du Plan québécois des infrastructures (PQI) 2023-2033. Celui-ci prévoit des investissements de plus de 7,1 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

L'eau potable est une ressource vitale que le gouvernement du Québec s'est engagé à préserver avec la Stratégie québécoise d'économie d'eau potable (SQEEP). La collaboration du milieu municipal est essentielle pour poursuivre les actions identifiées par la SQEEP et développer des solutions durables pour protéger cette ressource, notamment en valorisant la pérennisation des infrastructures d'eau. Par le biais du PRIMEAU 2023, les municipalités pourront d'ailleurs profiter de majorations du taux d'aide, conditionnelles à leur engagement envers la SQEEP et la démarche d'élaboration des plans de gestion des actifs municipaux en eau.

27 février 2024 à 09:00

