L'amélioration de la qualité de vie des employés crée de meilleurs milieux de travail et de meilleures organisations : annonce des meilleurs employeurs de Montréal pour 2024

MONTRÉAL, le 27 févr. 2024 /CNW/ - Les organisations qui améliorent la qualité de vie de leurs employés créent des organisations plus fortes et plus résilientes. C'est le message que nous a transmis cette année le palmarès des Meilleurs employeurs de Montréal, qui a été annoncé aujourd'hui par Mediacorp Canada Inc., organisateur du projet annuel déterminant les 100 meilleurs employeurs au Canada.

« Cette année, les meilleurs employeurs de Montréal se classent devant de nombreux employeurs au Canada pour ce qui est des avantages de base et des programmes qu'ils offrent, affirme Kristina Leung, rédactrice en chef du projet des 100 meilleurs employeurs au Canada. Ils ont une plus longue expérience de la législation québécoise sur les prestations parentales complémentaires, qui sont supérieures à la moyenne nationale, et des options de garde d'enfants subventionnées. Ils mettent donc l'accent sur l'amélioration de la qualité de vie des employés, notamment en créant des occasions pour eux de créer des amitiés et des liens sociaux à l'extérieur du milieu de travail. »

Les organisations choisies pour le Palmarès des meilleurs employeurs de Montréal de cette année pensent aussi de façon créative à l'amélioration de la qualité de vie des employés. De nombreux lauréats vont au-delà des simples prix financiers pour un travail bien fait et offrent plutôt des expériences qui enrichissent la vie des employés et qui peuvent les accompagner pendant des années. Qu'il s'agisse d'aider les employés à se déplacer, à travailler à distance sans restrictions rigides ou à assister à des événements sociaux mémorables dans des lieux excitants, les gagnants de cette année ont beaucoup réfléchi à la façon d'aider les employés à améliorer leur vie à l'extérieur du milieu de travail.

« Les gagnants de cette année donnent aux employés le temps et l'encouragement nécessaires pour poursuivre leurs passions, leurs intérêts et leurs engagements familiaux, sans les conflits qui peuvent survenir lorsqu'ils essaient de composer avec les exigences d'une carrière réussie, a ajouté Richard Yerema, rédacteur en chef du projet des 100 meilleurs employeurs au Canada. Ces employeurs donnent à leur personnel la liberté de mener une vie fructueuse en dehors du travail. »

Publié pour la première fois en 2006, le concours des Meilleurs employeurs à Montréal est une distinction spéciale qui vise à reconnaître les employeurs du Grand Montréal qui sont à l'avant-plan dans leur domaine en offrant des milieux de travail exceptionnels. Les rédacteurs de Mediacorp examinent les employeurs en fonction de huit critères qui sont demeurés les mêmes depuis le début du projet : 1) le lieu de travail; 2) le climat professionnel et social; 3) les services de santé, la rémunération et les avantages sociaux; 4) les vacances et autres congés; 5) les communications avec les employés; 6) la gestion du rendement; 7) la formation et le perfectionnement; et 8) l'engagement dans la collectivité. Les rédacteurs publient les « critères de sélection » détaillés, ce qui assure la transparence dans la sélection des lauréats et un catalogue des meilleures pratiques pour les employeurs et les personnes à la recherche d'un emploi. Le concours est ouvert à tout employeur dont le siège social ou l'établissement principal est situé dans le Grand Montréal.

Établie en 1992, Mediacorp Canada Inc. est le plus important éditeur de périodiques liés à l'emploi au pays. Depuis 1999, l'éditeur établi à Toronto gère le projet des 100 meilleurs employeurs au Canada, qui comprend 19 concours régionaux et spécialisés rejoignant des millions de Canadiens chaque année au moyen d'une gamme de partenaires des médias, y compris The Globe and Mail. Mediacorp exploite également Eluta.ca, l'un des plus importants moteurs de recherche d'emploi au Canada, utilisé chaque année par des millions de chercheurs d'emploi pour trouver de nouvelles offres d'emploi et découvrir ce que les meilleurs employeurs du pays offrent.

La liste complète des Meilleurs employeurs de Montréal pour 2024 a été annoncée aujourd'hui dans un magazine spécial et publiée dans le Montreal Gazette. Les critères de sélection pour chacun des lauréats, accompagnés de centaines d'histoires et de photos de leurs initiatives, ont également été publiés par les éditeurs aujourd'hui. Vous pouvez les découvrir à la page d'accueil du concours.

