SES publie ses résultats commerciaux et financiers du quatrième trimestre et de l'exercice 2023, et livre ses perspectives 2024

SES AI Corporation (NYSE : SES), chef de file mondial du développement et de la fabrication de batteries rechargeables lithium-métal haute performance pour les véhicules électriques (VE), la mobilité aérienne urbaine (MAU) et d'autres applications, annonce aujourd'hui ses résultats commerciaux et financiers pour le quatrième trimestre et l'exercice 2023, clos le 31 décembre 2023.

Sur son site des relations avec les investisseurs, la Société a publié une Lettre aux actionnaires du fondateur et CEO Qichao Hu et du CFO Jing Nealis, qui fournit une mise à jour commerciale et reprend en détail les résultats du quatrième trimestre et de l'exercice 2023.

« Pour nous, 2023 a été une excellente année », déclare Hu. « Nous avons fait un pas important vers la commercialisation de notre technologie lithium-métal pour les applications automobiles, et nous avons signé le premier accord au monde de développement conjoint d'échantillon B pour les batteries lithium-métal avec un constructeur automobile majeur. Durant cette nouvelle année, nous nous concentrerons à notre échantillon B VE, à la fourniture du premier lot de cellules MAU et à l'amélioration de la précision prédictive des incidents d'Avatar AI. »

SES tiendra aujourd'hui une téléconférence en direct à 17h00 ET. Pour la suivre, rendez-vous sur le site Web consacré aux relations avec les investisseurs. Utilisez le lien suivant pour vous inscrire à la téléconférence : webdiffusion sur les résultats financiers .

La téléconférence peut également être suivie en direct par téléphone en composant :

États-Unis (appel gratuit) : +1-833-470-1428 International : +1 404-975-4839 Code d'accès : 293516

Un enregistrement de la téléconférence sera disponible environ deux heures après la fin de l'événement et restera disponible pendant six mois. L'enregistrement de la webdiffusion est disponible sur : investors.ses.ai/events-and presentations/events/default.aspx.

À propos de SES

SES est un chef de file mondial dans le développement et la fabrication de batteries lithium-métal rechargeables haute performance pour les véhicules électriques et d'autres applications. Créé en 2012, SES est un fabricant intégré de batteries lithium-métal avec de fortes capacités en termes de matériaux, de cellules, de modules, d'algorithmes de sécurité optimisés par l'IA et de recyclage. Anciennement connue sous le nom de SolidEnergy Systems, SES a son siège à Boston et dispose d'opérations à Singapour, Shanghai et Séoul.

SES peut utiliser son site Web comme un canal de distribution d'informations importantes de la Société. Les informations financières et autres informations importantes concernant SES sont régulièrement publiées et consultables sur le site Web de la Société à l'adresse www.ses.ai . Les investisseurs sont donc invités à surveiller ce canal, en plus de suivre les communiqués de presse de SES, les rapports déposés auprès de la Securities and Exchange Commission et les téléconférences publiques et webdiffusions.

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations qui, selon SES, sont des déclarations prospectives au sens du Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Ces déclarations prospectives comprennent, sans s'y limiter, des déclarations relatives aux attentes liées à la performance financière future, aux stratégies commerciales ou aux attentes pour notre entreprise. Ces déclarations sont basées sur les convictions et les hypothèses de la direction de SES. Bien que SES estime que ses plans, intentions et attentes reflétés dans ces déclarations prospectives ou suggérés par ces déclarations prospectives sont raisonnables, la Société ne peut pas fournir la garantie qu'elle réalisera ces plans, intentions ou attentes. Ces déclarations constituent des projections, des prévisions et des déclarations prospectives, et ne constituent pas des garanties de performance. Ces déclarations peuvent être identifiées par le fait qu'elles ne se rapportent pas strictement à des faits historiques ou actuels. Lorsqu'ils sont utilisés dans le présent communiqué de presse, des mots tels que « anticiper », « penser », « continuer », « estimer », « s'attendre à », « prévoir », « avoir l'intention de », « planifier », « possible », « potentiel », « prédire », « projet », « cibler », « viser », les conjugaisons au conditionnel et au future, et des expressions similaires, peuvent identifier des déclarations prospectives, mais l'absence de ces mots ne signifie pas qu'une déclaration n'est pas prospective.

Le lecteur est invité à ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives. Si un ou plusieurs des risques et incertitudes connus et inconnus se concrétisaient, ou si l'une des hypothèses de SES s'avérait incorrecte, nos résultats ou performances réels pourraient être sensiblement différents de ceux exprimés ou implicites par ces déclarations prospectives. Parmi les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent, figurent, sans s'y limiter, les risques suivants : les risques liés au développement et à la commercialisation de la technologie des batteries de SES ainsi qu'au calendrier et à la réalisation des jalons commerciaux attendus ; les risques liés à l'incertitude quant à la réalisation et au maintien de la rentabilité ; les risques liés à l'incertitude quant au respect des futures exigences en capital ; la capacité de SES à intégrer ses produits dans les véhicules électriques (« VE ») et la mobilité aérienne urbaine (« MAU ») et dans d'autres applications ; le risque que des retards dans le développement de préfabrication des cellules de batteries de SES puissent affecter négativement les activités et les perspectives de SES ; les risques liés au développement du marché de la MAU et à la demande de batteries de l'industrie MAU ; les difficultés potentielles de la chaîne d'approvisionnement ; la capacité de SES à engager avec succès les fabricants d'équipements d'origine (« OEM ») et à intégrer avec succès les produits de SES dans les véhicules électriques fabriqués par les clients OEM ; la capacité d'obtenir des matières premières, des composants ou des équipements via des relations d'approvisionnement nouvelles ou existantes ; les risques résultant des accords de développement conjoints de SES et d'autres alliances et investissements stratégiques ; la responsabilité du produit et d'autres litiges potentiels, la réglementation et la conformité juridique ; la capacité de SES à attirer, former et retenir des employés hautement qualifiés et du personnel clé ; toute interruption opérationnelle ; l'évolution des technologies de substitution ou d'autres alternatives combustibles fossiles ; les risques liés à la propriété intellectuelle de SES ; les risques commerciaux, réglementaires, politiques, opérationnels, financiers et économiques liés aux activités commerciales de SES en dehors des États-Unis ; les risques liés à l'utilisation par SES de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique ; SES a identifié des faiblesses significatives dans son contrôle interne du reporting financier et peut identifier des faiblesses importantes à l'avenir ou ne pas élaborer ou maintenir un système efficace de contrôles internes ; la volatilité de l'action ordinaire de SES et la valeur des bons de souscription publics de SES ; et les autres risques décrits dans la rubrique « Part I, Item 1A. Risk Factors » de notre rapport annuel sur le formulaire 10-K pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») le 16 mars 2023 et d'autres documents déposés périodiquement auprès de la SEC. Il peut exister d'autres risques que SES connaît actuellement et/ou estime comme étant sans importance qui pourraient également faire en sorte que les résultats réels diffèrent de ceux contenus dans les déclarations prospectives. En outre, les déclarations prospectives ne reflètent les attentes, les plans ou les prévisions de SES concernant des événements futurs qu'à compter de la date du présent communiqué de presse. SES anticipe que des événements et développements ultérieurs entraîneront des changements dans ses évaluations. Bien que SES puisse choisir de mettre à jour ces déclarations prospectives à l'avenir, SES décline toute obligation de le faire. Ces déclarations prospectives ne doivent pas être invoquées comme représentant les évaluations de SES à une date postérieure à la date du présent communiqué de presse.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

