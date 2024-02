Crise dans le secteur des pêches - Près de 3,8 M$ pour soutenir le secteur des pêches et les communautés côtières





QUÉBEC, le 27 févr. 2024 /CNW/ - Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, André Lamontagne, ainsi que l'adjoint gouvernemental aux pêches et député de Gaspé, Stéphane Sainte-Croix, annoncent un soutien financier gouvernemental de près de 3,8 millions de dollars pour appuyer le secteur des pêches en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine. Cette aide permettra de soutenir les pêcheurs, les transformateurs et leurs communautés côtières, qui subissent les effets d'une diminution importante des activités de pêche et de transformation.

Rappelons qu'en juillet 2023, à la suite du passage du ministre Lamontagne en Gaspésie, le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ) a créé des comités de travail, entre autres dans les secteurs de la crevette et du flétan du Groenland, regroupant les principaux intervenants de l'industrie afin de brosser un portrait de la situation, de favoriser la concertation et de trouver des solutions durables pour l'industrie. Ces comités ont permis de dégager des pistes d'action à mettre en place à court terme.

Le soutien gouvernemental offert est issu de programmes du MAPAQ, du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie (MEIE) ainsi que du ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MESS).

Citations

« Je suis très conscient de la situation difficile que traversent nos pêcheurs et nos entreprises de transformation. Le soutien que nous annonçons aujourd'hui offre aux intervenants l'occasion de brosser un portrait à jour des changements vécus et de planifier l'avenir. Depuis plusieurs années, j'appuie les demandes du secteur auprès du gouvernement fédéral. Celui-ci est responsable de la gestion des ressources et doit traduire l'importance qu'il attache à l'apport de nos pêcheries en offrant un soutien en accord avec les besoins de l'industrie. Le plan de transition annoncé ne répond pas à nos demandes. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« Nous sommes sensibles aux difficultés que vit la région de la Gaspésie. La crise actuelle ne compromet pas seulement la survie de plusieurs entreprises, elle perturbe tout l'écosystème de communautés qui comptent sur les retombées de ce secteur d'activité pour maintenir leur essor et leur dynamisme. »

Stéphane Sainte-Croix, député de Gaspé et adjoint gouvernemental aux pêches

Faits saillants

L'aide financière est ventilée comme suit :

Le MAPAQ octroie 156 285 $ à la Coopérative des capitaines propriétaires de la Gaspésie et 89 677 $ à l'Association québécoise de l'industrie de la pêche en vertu du Programme de développement territorial et sectoriel 2023-2026;

Le MEIE accorde une somme de 452 000 $ issue du Programme d'appui aux projets de développement économique à la MRC de La Côte-de-Gaspé;

Par l'entremise du Comité sectoriel de main-d'oeuvre des pêches maritimes, le MESS soutient les entreprises de transformation de produits marins dans la réalisation de leur plan d'action et d'activités de formation continue à la hauteur de plus de 2,7 millions de dollars grâce aux programmes du Fonds de développement et de reconnaissance des compétences de la main-d'oeuvre. En 2023-2024, le MESS a également des engagements d'un peu plus de 370 000 $ auprès de 14 entreprises du secteur de la pêche maritime dans la région de la Gaspésie.

