Nano One entame une étude de faisabilité pour sa première usine commerciale de LFP et pour sa stratégie de croissance «Un design, constructions multiples»





Faits saillants - L'étude de faisabilité supportera un modèle d'affaires hybride pour le déploiement de la technologie

Lancement d'une étude de faisabilité (FEL 3) pour une usine de 25 000 tonnes par année (tpa) de LFP (lithium-fer-phosphate) afin d'assurer des ventes (offtakes), l'approvisionnement en matières premières et le financement à venir du projet.

La firme d'ingénierie BBA a été choisie pour réaliser l'étude sur la base de sa relation bien établie avec l'usine de Candiac et de son expertise éprouvée avec l'usine pilote de 200 tpa mise en service avec succès.

La stratégie de croissance «Un design, constructions multiples» ajoute de la valeur aux actionnaires tout en renforçant les plans de coentreprises et d'octroi de licences.

Nano One envisage des sites dans plusieurs juridictions alors qu'elle regarde au-delà de la première usine pour permettre des opportunités d'expansion dans le cadre de son modèle d'affaires hybride.

La société déposera un Prospectus préalable de base comme étape prudente dans le cadre de ses activités courantes.

VANCOUVER, BC / ACCESSWIRE / 27 février 2024 / (TSX:NANO)(OTC PINK:NNOMF)(Francfort:LBMB) Nano One® Materials Corp. (« Nano One » ou la « Société ») est une société de technologies propres avec des procédés brevetés pour la production de matériaux de cathode de batterie lithium-ion qui permettent des chaînes d'approvisionnement sécurisées et résilientes en réduisant les coûts, la complexité, l'intensité énergétique et l'empreinte environnementale. Nano One est heureuse d'informer ses précieux actionnaires, ses partenaires financiers potentiels et ses clients, que l'étude de faisabilité débute pour sa première installation commerciale de production de LFP.

« Nano One est heureuse d'annoncer qu'elle a commencé une étude de faisabilité pour sa première usine commerciale », a commenté Alex Holmes, Chef de l'exploitation. « Cette conception d'usine constituera également la base de notre stratégie clé-en-main «Un design, constructions multiples» pour répondre au marché plus large du LFP. L'étude nous fournira une disposition optimale de la chaîne de production et une utilisation maximale des équipements importants. De plus, cette étude développera une conception prête à dupliquer, afin d'atteindre notre objectif à moyen et à long terme de déployer des installations multilignes sous licence ou coentreprise (JV) avec des partenaires dans les juridictions asiatiques, indo-pacifiques, nord-américaines et européennes.

Les progrès réalisés à l'usine pilote Candiac de Nano One, tels qu'ils ont été signalés le 19 décembre 2023 et le 5 février 2024, ont aidé l'entreprise à réduire les risques, à améliorer et à optimiser son processus One-Pot pour le LFP dans des équipements à l'échelle commerciale tout en précisant ses plans d'ingénierie et en donnant confiance à ses collaborateurs sur la viabilité concurrentielle à long terme de sa technologie One-Pot pour le LFP.

Mise à jour sur la première usine commerciale

Dans le cadre d'un processus d'appel d'offres concurrentiel, Nano One a choisi la firme d'ingénierie BBA pour réaliser un FEL 3 qui optimisera l'aménagement de l'usine, affinera davantage les coûts d'immobilisations et d'exploitation et les échéanciers du projet pour la construction d'une usine de production de LFP de 25 000 tonnes par an (tpa).

Denis Geoffroy, chef de la commercialisation, a déclaré : « Notre confiance envers le travail et l'équipe de BBA se base sur de solides fondations qui reposent sur l'implication de membres clés de l'équipe BBA dans l'ingénierie, la conception et la construction de l'usine de Candiac il y a plus d'une décennie lorsque j'étais Directeur général. Plus récemment, BBA a également participé à la conception et à l'ingénierie de notre ligne pilote LFP de 200 tpa, qui a été construite et mise en service avec succès au 3e trimestre 2023. BBA apporte une expertise approfondie dans les mines, les métaux, l'énergie, les produits chimiques, l'énergie et les énergies renouvelables. Nous sommes heureux de miser sur leur expérience combinée à celle de l'équipe de Candiac dans la mise à l'échelle de technologie, la commercialisation et la production pendant près de vingt ans.

Dans le cadre de son étude de faisabilité, la Société a été en dialogue actif avec les gouvernements et leurs agences sur les facteurs clés qui permettront de prendre de l'expansion rapidement et de répondre aux demandes du marché. À cette fin, Nano One a déterminé qu'il est dans son intérêt d'envisager un ensemble plus large d'options de site qui pourraient être plus appropriées pour l'expansion future et la croissance au-delà de la première usine de 25 000 tpa. Les principales considérations comprennent les incitatifs gouvernementaux sous forme de subventions et de prêts pardonnables, l'accès aux services (électricité, eau, gaz naturel) et les préférences d'emplacement des collaborateurs de la première usine commerciale. Nano One, avec l'appui des gouvernements provinciaux et municipaux, a identifié des options de sites potentiels au Québec et en Ontario. La Société reste en pourparlers actifs avec les gouvernements à tous les niveaux, ainsi qu'avec d'autres partenaires stratégiques en 2024 pour affiner sa sélection de sites. Nano One surveille également de près les programmes incitatifs gouvernementaux aux États-Unis et avec ses partenaires de libre-échange, et a mené des discussions avec plusieurs États et gouvernements locaux pour s'assurer que nous pouvons aligner nos plans d'affaires et la mise à l'échelle pour répondre aux besoins des nouveaux marchés en Amérique.

Le marché émergent du LFP devrait atteindre des dizaines de milliards de dollars d'ici 20351 et Nano One répond à cette opportunité en alignant sa première installation et ses partenariats pour mettre en valeur les avantages du processus One-Pot ainsi que la rapidité d'accès au marché de sa stratégie Un design, constructions multiples.

Le chemin de la commercialisation en 2024

L'entreprise reste bien capitalisée et cherche à maximiser les opportunités d'obtenir le soutien des gouvernements. La première usine commerciale exigera la réalisation de l'étude FEL 3, la validation des produits, les offtakes et des accords d'approvisionnement en matières premières. Ces trois éléments sont fondamentaux pour le financement de projets et constituent une priorité absolue pour Nano One en 2024.

La société est en dialogue actif avec les agences gouvernementales, les prêteurs pour le financement de projets et les partenaires stratégiques pour obtenir du financement à la fois pour ses activités de croissance, sa première usine LFP commerciale et ses innovations en cours. Une décision d'investissement finale ne sera prise qu'après l'obtention d'un financement spécifique à l'usine. Nano One évalue des structures créatives ainsi que des incitatifs gouvernementaux pour mettre le LFP One-Pot sur le marché plus tôt en considérant l'intérêt des actionnaires.

Pour soutenir ses objectifs stratégiques, Nano One déposera un prospectus préalable de base provisoire (« prospectus préalable ») qui aidera à fournir l'accès le plus souple et le plus efficace aux marchés financiers, si et quand il sera nécessaire. Bien que la Société n'ait pas l'intention immédiate d'émettre des titres, le prospectus préalable, s'il devenait définitif ou en vigueur, permettrait à la Société de faire des placements de divers titres financiers, jusqu'à un total de 175 millions de dollars canadiens à sa discrétion pour une période effective de 25 mois. La Société considère qu'il s'agit d'une étape prudente dans le cours normal des activités.

Au cours de la période de 25 mois pendant laquelle le prospectus préalable demeurerait en vigueur, la nature, l'ampleur et le calendrier de tout financement dépendraient de l'évaluation par la Société de ses besoins de financement et des conditions générales du marché. Au moment où les titres visés par le prospectus préalable sont mis en vente, un supplément de prospectus contenant des renseignements précis sur les modalités des titres offerts serait fourni. Une copie du prospectus préalable de base sera disponible sur le profil de la Société sur SEDAR+ à www.sedarplus.ca.

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat de titres dans quelque territoire que ce soit. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente aux États-Unis de titres ou d'autres titres de Nano One.

Mise à jour sur l'usine de Candiac

Nano One a confirmé les commandes de son usine de Candiac soit environ 1,3 tonne d'échantillons de LFP à des fins d'évaluation commerciale et de collaboration. L'évaluation des échantillons par des clients potentiels a été positive grâce à une approche collaborative pour optimiser les offres commerciales de LFP de Nano One. En s'appuyant sur les échantillons initiaux vendus au T4 2023, il existe un intérêt marqué pour la validation du produit LFP de Nano One à l'échelle pour un des offtakes à venir. La décision de réaliser des offtakes de LFP est entre autres stimulée par les progrès du centre d'innovation de Nano One à Burnaby, le centre de commercialisation de Candiac, les politiques d'adoption de véhicules électriques telles que la Loi sur la réduction de l'inflation (IRA), ainsi que par les solutions de stockage d'énergie (ESS) tout aussi importantes pour les secteurs industriels et militaires.

Une automatisation supplémentaire et complète de l'usine pilote de Candiac pourrait l'aider à atteindre une capacité allant jusqu'à 2000 tpa et dépendra des ventes initiales, des besoins de validation de la technologie des clients, du soutien en capital du gouvernement et des rendements financiers. Nano One reste positive quant aux opportunités potentielles dans ce marché en croissance et croit qu'un portefeuille de clients, grands et petits, aidera à fournir les offtakes de la bonne taille pour tirer parti de son usine pilote et remplir le carnet de commande d'une première usine commerciale beaucoup plus grande, en plus d'obtenir le financement nécessaire au projet.

Dan Blondal, Président-directeur général et fondateur, a déclaré : « Notre stratégie de croissance Un design, constructions multiples capitalise sur les opportunités de marché à court et à moyen terme et permet une croissance rapide grâce aux licences et aux coentreprises. Notre processus One-Pot réduit les coûts, la complexité et les émissions de GES dans la chaîne d'approvisionnement, tout en éliminant les eaux usées, les grands volumes de sous-produits problématiques de sulfate et la nécessité d'un traitement intermédiaire des minéraux dans les juridictions étrangères préoccupantes. Grâce à cette combinaison de qualités environnementales et économiques et le déploiement clé-en-main, nous pensons que nous pouvons répondre de façon responsable aux opportunités reliées à la croissance rapide du LFP, capturer des parts de marché et offrir de la valeur aux actionnaires, aux partenaires et aux parties prenantes gouvernementales.

À propos de BBA

BBA offre une large gamme de services de génie-conseil depuis plus de 40 ans. Aujourd'hui, ses experts en ingénierie, en environnement et en mise en service s'associent pour identifier rapidement et précisément les besoins des clients industriels et institutionnels. L'expertise du cabinet est reconnue dans le secteur de l'énergie et des ressources naturelles. Avec 20 bureaux au Canada et à l'international (États-Unis et Chili), offrant à ses clients un soutien local et une présence sur le terrain, BBA fournit certaines des solutions d'ingénierie les plus innovantes, durables et fiables de l'industrie.

À propos de Nano One®

Nano One Materials Corp. (Nano One) est une société de technologies propres avec un procédé industriel breveté, évolutif et à faible intensité de carbone pour la production à faible coût de matériaux de cathode de batterie lithium-ion haute performance. Avec des collaborations et des partenariats stratégiques incluant des équipementiers automobiles et des entreprises stratégiques de la chaîne d'approvisionnement de l'industrie comme Sumitomo Metal Mining, BASF, Umicore et Rio Tinto. La technologie de Nano One est applicable aux véhicules électriques, au stockage d'énergie et à l'électronique grand public, réduisant ainsi les coûts, l'intensité carbone et l'impact environnemental. La société vise à mettre à l'essai et à démontrer sa technologie en tant que solutions de production clés en main pour les licences, les coentreprises et les opportunités de production indépendante, en tirant parti des talents canadiens et des minéraux critiques pour les nouveaux marchés en Amérique du Nord, en Europe et dans la région Indo-Pacifique. Nano One a reçu du financement de TDDC, des gouvernements du Canada et de la Colombie-Britannique.

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter www.nanoone.ca

Mises en garde et énoncés prospectifs

Certains renseignements contenus dans le présent document peuvent constituer de l'« information prospective » et des « énoncés prospectifs » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Tous les énoncés, autres que les énoncés de faits historiques, sont des énoncés prospectifs. L'information prospective contenue dans le présent communiqué de presse comprend, sans toutefois s'y limiter : les activités et les stratégies futures de la Société ; la demande de l'industrie ; les programmes de développement conjoints prévus ; l'engagement de coûts ; les conditions concurrentielles ; les conditions économiques générales ; l'intention de développer les activités, les opérations, les revenus et les activités potentielles de la Société ; les fonctions et les avantages escomptés de la technologie et des produits de Nano One ; le développement de la technologie de la Société, les chaînes d'approvisionnement et les produits ; les projets actuels et futurs de recherche en ingénierie et en optimisation de la collaboration ; les plans de construction, de mise à l'échelle et d'exploitation d'un centre de pilotage multi cathode ; le début d'une phase de commercialisation ; les partenariats potentiels et les avantages prévus des partenariats de la Société ; l'objectif de l'agrandissement de ses installations ; l'évolutivité de la technologie développée ; et l'exécution des plans de la Société - qui sont subordonnés au soutien et aux subventions. En règle générale, l'information prospective peut être identifiée par l'utilisation de termes tels que « croire », « s'attendre à », « anticiper », « planifier », « avoir l'intention de », « continuer », « estimer », « peut », « sera », « devrait », « en cours », « cible », « objectif », « potentiel » ou des variations de ces mots et expressions ou des déclarations que certaines actions, événements ou résultats « se produiront ». Les énoncés prospectifs sont fondés sur les opinions et les estimations actuelles de la direction à la date à laquelle ces énoncés sont formulés ne sont pas, et ne peuvent pas être, une garantie de résultats ou d'événements futurs. Les énoncés prospectifs sont assujettis à des risques connus et inconnus, à des incertitudes et à d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels, le niveau d'activité, le rendement ou les réalisations de la Société soient sensiblement différents de ceux exprimés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs ou informations prospectives, y compris, mais sans s'y limiter : les changements économiques et réglementaires généraux et mondiaux ; les prochaines étapes et l'exécution en temps opportun des plans d'affaires de la Société ; l'élaboration de la technologie, les chaînes d'approvisionnement et les plans de construction, d'expansion et d'exploitation d'installations de production de cathodes ; la réalisation de projets pilotes à l'échelle industrielle, la démonstration de la production commerciale et les revenus potentiels ; les collaborations actuelles ou futures réussies qui peuvent se produire avec des équipementiers, des sociétés minières ou d'autres personnes ; l'exécution des plans de la Société qui dépendent du soutien et des subventions ; la capacité de la Société à atteindre ses objectifs déclarés ; la commercialisation de la technologie et des brevets de la Société par licence, coentreprise et production indépendante ; la demande mondiale prévue et la croissance prévue pour les batteries LFP ; et d'autres facteurs de risque identifiés dans le rapport de gestion de Nano One et sa notice annuelle datée du 29 mars 2023, tous deux pour l'exercice clos le 31 décembre, 2022, et dans les dépôts de titres récents pour la Société qui sont disponibles à www.sedar.com. Bien que la direction de la Société ait tenté d'identifier les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux contenus dans les énoncés prospectifs ou l'information prospective, il peut y avoir d'autres facteurs qui font en sorte que les résultats ne soient pas tels qu'anticipés, estimés ou prévus. Rien ne garantit que ces déclarations s'avéreront exactes, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux anticipés dans ces déclarations. Par conséquent, les lecteurs ne doivent pas se fier indûment aux énoncés prospectifs et à l'information prospective. La Société n'assume aucune obligation de mettre à jour les énoncés prospectifs ou l'information prospective qui sont incorporés par renvoi aux présentes, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent. Les investisseurs ne devraient pas se fier indûment aux énoncés prospectifs.

[1] Données sur la demande de Benchmark Mineral Intelligence T2 2023 Lithium Ion Battery Database, les prix supposent la moyenne des 6 mois précédents à partir des évaluations mensuelles de la cathode 2023 de Benchmark.

