Telit Cinterion libère le potentiel de l'IoT grâce aux services eSIM de Thales

Les modules IoT de Telit Cinterion intégrant Thales Instant Connect peuvent activer à distance la connectivité cellulaire des appareils au moment de l'installation ou une fois déployés. En simplifiant la chaîne d'approvisionnement, l'installation et la maintenance des appareils, leur connectivité est garantie partout et à tout moment. Leader en solutions de compteurs intelligents, Aidon est le premier à bénéficier de ce partenariat, en déployant des modules IoT et une connectivité initiale auprès d'un seul fournisseur, Telit Cinterion.

En intégrant la technologie Thales dans les modules Telit Cinterion, les entreprises peuvent bénéficier d'une activation de connectivité instantanée et prête à l'emploi, quelle que soit la disponibilité des réseaux mobiles. La collaboration entre les deux sociétés sur cette solution innovante leur permet de commercialiser rapidement leurs produits connectés IoT, profitant ainsi du plein potentiel de la transformation numérique.

En fin de production de l'appareil ou lors de son déploiement sur le terrain, le module Telit Cinterion télécharge la connectivité locale optimale auprès des opérateurs de réseaux sélectionnés par le fournisseur de services IoT. Cela permet une flexibilité dans le choix du fournisseur de connectivité tout au long du cycle de vie de l'appareil, tout en garantissant aux appareils déployés de rester connectés en cas de pannes inattendues du réseau cellulaire. Cette flexibilité offrant une intégration transparente avec les opérateurs de réseaux locaux, est particulièrement bénéfique dans les situations où les appareils sont déployés dans différentes régions ou pays.

« Notre mission chez Telit Cinterion est d'aider nos clients à lancer et bénéficier rapidement des avantages de l'IoT. L'intégration de l'eSIM de Thales à nos modules, à nos services SIM et nos services MVNO est essentielle pour rationaliser la sélection finale du fournisseur de connectivité. Cette solution mondiale basée sur une eSIM intégrant Thales Instant Connect, offre une adaptabilité inégalée aux changements, simplifie la chaîne d'approvisionnement et la logistique » a déclaré Manish Watwani, directeur du marketing et des produits chez Telit Cinterion.

« La solution IoT eSIM est une innovation importante, garantissant la flexibilité de production et la connectivité de nos compteurs intelligents, même dans les zones rurales ; le tout sans avoir besoin de manipuler des cartes SIM. La solution offre une flexibilité dans le choix de l'opérateur mobile tout au long de la vie du produit. Cela améliore notre capacité à connecter des compteurs intelligents, à les maintenir opérationnels et à nous adapter aux nouveaux modèles commerciaux » a déclaré Petri Ounila, directeur des appareils IoT chez Aidon.

« Thales accompagne les acteurs de l'IoT dans le déploiement de leurs appareils avec notre eSIM intégrant une connectivité initiale grâce à Thales Instant Connect. Cela simplifie et accélère les déploiements IoT à grande échelle pour les fabricants d'appareils, au profit de toutes les parties prenantes de la chaîne de valeur. Thales est ravi de travailler avec Telit Cinterion pour soutenir son succès dans le domaine de la connectivité cellulaire et de l'IoT » a déclaré Guillaume Lafaix, vice-président senior des solutions de connectivité mobile chez Thales.

Thales (Euronext Paris : HO) est un leader mondial des hautes technologies spécialisé dans trois secteurs d'activité : Défense & Sécurité, Aéronautique & Spatial, et Identité & Sécurité numériques. Il développe des produits et solutions qui contribuent à un monde plus sûr, plus respectueux de l'environnement et plus inclusif.

Le Groupe investit près de 4 milliards d'euros par an en Recherche & Développement, notamment dans des domaines clés de l'innovation tels que le quantique, l'Edge computing, la 6G et la cybersécurité.

Thales compte 77 0001 collaborateurs répartis dans 68 pays. En 2022, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 17,6 milliards d'euros.

