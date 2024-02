Les jeunes marques de mode de Shenzhen brillent à la Fashion Week de Milan





La Fashion Week de Milan automne/hiver 2024 - Shenzhen Futian Fashion Carnival

SHENZHEN, Chine, 27 février 2024 /PRNewswire/ -- Le 23 février, la Fashion Week de Milan automne/hiver 2024 - Shenzhen Futian Fashion Carnival a débuté à Milan, en Italie. Les marques de mode haut de gamme NEXY.CO, KAVON et CHLOSIO du district Futian de Shenzhen ont fait leurs débuts ensemble au Palazzo Reale, haut lieu des défilés de mode de la Fashion Week de Milan. C'était la première fois que des marques de mode de Shenzhen participaient collectivement au programme officiel de la Fashion Week automne-hiver de Milan avec un « carnaval de la mode » spécial, présentant un grand défilé de mode conjoint de marques de vêtements féminins de haut niveau et injectant le charme frais de Shenzhen et des éléments de Futian dans la Fashion Week de Milan. Environ 300 personnes, dont des entrepreneurs italiens du secteur de la mode, des représentants de marques, des dirigeants d'associations professionnelles, des célébrités milanaises, des influenceurs de la mode et des représentants des médias internationaux, ont assisté à l'événement.

Le défilé « main dans la main », qui a franchi des milliers de kilomètres, s'est déroulé au Palazzo Reale de Milan, haut lieu officiel des défilés de mode. Avec le magnifique Duomo di Milano en toile de fond, la merveilleuse collision entre la civilisation orientale et l'art occidental sur le podium de la Fashion Week de Milan a attiré l'attention.

Sur le podium, la mode orientale de Shenzhen et la mode moderne occidentale se sont enrichies mutuellement de leur éclat et de leur beauté. À ce ce moment-là, la mode contemporaine et l'art traditionnel sont entrés en résonance. Le design chinois, empreint d'une profonde signification culturelle, a été unanimement salué par l'industrie et les médias locaux. Les invités sur place ont décrit l'expérience de ce grand spectacle avec des mots tels que « choquant », « stupéfiant », « réussi » et « intéressant ». En dehors de la scène, les professionnels de la mode ont brandi leurs appareils photo et leurs téléphones pour immortaliser les moments étonnants de ce grand défilé et ont exprimé leur impatience de se retrouver l'année prochaine à l'occasion de la Fashion Week de Milan et du Futian Fashion Carnival de Shenzhen. Ils sont convaincus qu'un nouveau « printemps de la mode » sera accueilli dans le cadre d'une coopération internationale active dans le domaine de la mode..

En tant qu'un des organisateurs de cet événement, le district de Futian de Shenzhen a, ces dernières années, pleinement soutenu les marques de mode pour qu'elles s'internationalisent et a activement encouragé les marques de mode haut de gamme à participer aux défilés de mode officiels des quatre principales semaines de la mode internationales et à lancer de nouveaux produits.

Saisissant l'occasion de cet événement, l'IFSC et l'ICFCC ont signé une lettre d'intention de coopération à l'hôtel de ville de Milan, afin de parvenir à un accord sur la promotion internationale de l'industrie de la mode de Futian, la coopération internationale des entreprises de mode et la collaboration dans l'organisation des promotions de l'industrie de la mode.

