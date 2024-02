L'Agence spatiale européenne et la fonderie GSMA vont de l'avant avec un partenariat, y compris des opportunités de financement pour aider l'industrie à innover dans la communication terrestre par satellite





BARCELONE, Espagne, 26 février 2024 /PRNewswire/ -- L'Agence spatiale européenne (ESA) et la fonderie GSMA ont annoncé aujourd'hui une série de nouvelles initiatives ? dont des possibilités de financement pouvant atteindre 15 millions d'euros ? pour aider les industries mobiles et satellites à collaborer au développement de nouvelles technologies novatrices de réseaux terrestres et de satellites.

Lancé lors du MWC Barcelona 2024, le partenariat se concentrera sur cinq domaines clés d'innovation pour aider les entreprises de télécommunications à développer de nouveaux services pour la société associant les communications terrestres et par satellite. Les initiatives sont également conçues pour aider à ouvrir de nouvelles sources de revenus auparavant impossibles. De nouvelles recherches menées par GSMA Intelligence estiment que les nouvelles innovations dans le domaine des satellites peuvent rapporter de 30 à 35 milliards de dollars de revenus supplémentaires à l'industrie d'ici 2035, ce qui équivaut à une augmentation de 2,0 à 2,5 % de la base de revenus actuelle des services mobiles.

Les cinq initiatives clés annoncées aujourd'hui sont les suivantes :

1.La fonderie GSMA et l'Agence spatiale européenne lancent conjointement une série de défis, en commençant par des opportunités de financement pouvant atteindre 15 millions d'euros, afin de stimuler l'innovation et le développement de projets.

2.Extension de Lab Network Access, pour les participants de la fonderie qui souhaitent collaborer au Hub 5G/6G de l'Agence spatiale européenne à Harwell, au Royaume-Uni et au 5G/6G Telecom Lab à Noordwijk, aux Pays-Bas.

3.Lancement d'un nouveau cours de formation avancé de GSMA afin de développer les connaissances sur les réseaux terrestres et non terrestres et de soutenir la collaboration entre eux.

4.Lancement de la communauté du réseau non terrestre (TN-NTN) pour développer de nouveaux projets et tracer une feuille de route pour les initiatives et activités futures.

5.L'unification des écosystèmes, la fonderie de la GSMA et l'Agence spatiale européenne travailleront avec l'ensemble de l'industrie et l'inviteront à unifier les efforts en vue d'un interfonctionnement sans faille des réseaux terrestres et non terrestres.

Antonio Franchi, responsable du Bureau du programme de réseau non terrestre 5G/6G de l'Agence spatiale européenne, a déclaré : « L'Agence spatiale européenne est fière de s'associer à GSMA dans le cadre d'une variété d'initiatives percutantes, dans le cadre de son engagement à promouvoir des solutions de connectivité, grâce à l'intégration de réseaux satellitaires et terrestres. L'un des objectifs de l'Agence spatiale européenne est de connecter tout le monde, partout et à tout moment, et cette puissante collaboration avec GSMA est une étape importante dans l'avancement des industries des communications mobiles et par satellite.

M. Franchi a ajouté : « En outre, nous sommes ravis de présenter le travail de l'Agence spatiale européenne à travers une variété de fonctionnalités interactives au pavillon de GSMA et nous sommes impatients d'interagir avec les participants au MWC! »

