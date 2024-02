La CDPQ vendra 2 312 000 actions ordinaires d'Intact Corporation Financière





MONTRÉAL, 26 févr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- La CDPQ a annoncé aujourd'hui qu'elle vendra 2 312 000 actions ordinaires (« actions ordinaires ») d'Intact Corporation Financière (TSX : IFC), représentant environ 1,3 % des actions ordinaires émises et en circulation d'Intact en date du 26 février 2024 (« offre »).

Les actions ordinaires sont vendues par opération en bloc souscrite au prix brut de 227,10 $ l'action, laquelle a fait l'objet d'une prise ferme par Marchés des capitaux CIBC et BMO Marchés des capitaux (« preneurs fermes »).

La CDPQ a également octroyé aux preneurs fermes une option, qui peut être exercée à tout moment, en totalité ou en partie, au prix de l'offre jusqu'au 28 février 2024, afin de souscrire des actions ordinaires additionnelles représentant jusqu'à 15 % du nombre d'actions ordinaires achetées dans le cadre de l'offre (« option »).

La CDPQ prévoit recevoir un produit brut en espèces s'élevant à environ 525 055 200 $ provenant de l'offre (603 813 480 $ si l'option est exercée en entier).

Cette opération fait suite au rééquilibrage périodique du portefeuille de la CDPQ. Une fois l'opération réalisée, la CDPQ détiendra encore environ 8,9% des actions ordinaires émises et en circulation d'Intact.

Au terme de la transaction, la CDPQ demeure l'un des principaux actionnaires d'Intact. « Depuis plusieurs années, la CDPQ est aux côtés d'Intact pour l'appuyer dans ses acquisitions majeures, et nous continuons d'avoir confiance en ses perspectives de croissance, a déclaré Vincent Delisle, premier vice-président et chef des Marchés liquides de la CDPQ. Intact génère d'excellents résultats pour ses actionnaires, et cette transaction nous permet de monétiser une partie de notre investissement au bénéfice de nos déposants. »

« La CDPQ continue d'être un partenaire très important dans l'évolution d'Intact en vue de devenir un assureur de dommages de premier plan à l'échelle mondiale. Elle restera notre principal actionnaire à la suite de cette transaction, a ajouté Louis Marcotte, premier vice-président exécutif et chef des finances d'Intact Corporation financière. Nous avons généré un rendement total annualisé pour les actionnaires de 14 % au cours des dix dernières années, et nous demeurons bien positionnés pour poursuivre notre surperformance grâce à la solidité de nos plateformes, à l'expertise de nos équipes et à un plan stratégique clair. »

La CDPQ investit de façon constructive pour générer des rendements durables à long terme. Comme groupe mondial d'investissement qui gère des fonds provenant de régimes de retraite et d'assurances publics, nous appuyons nos partenaires pour bâtir des entreprises qui stimulent la performance et le progrès. Nous sommes actifs dans les grands marchés financiers, en placement privé, en infrastructures, en immobilier et en crédit privé. Au 31 décembre 2023, l'actif net de la CDPQ s'élevait à 434 G$ CA. Pour en savoir plus sur la CDPQ, visitez le site cdpq.com, consultez nos pages LinkedIn ou Instagram, ou suivez-nous sur X.

CDPQ est une marque de commerce déposée par la Caisse de dépôt et placement du Québec et utilisée sous licence par ses filiales.

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente de titres aux États-Unis. Les actions ordinaires n'ont pas été ni ne seront inscrites en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, en sa version modifiée (la « Loi de 1933 ») ou de la législation sur les valeurs mobilières applicable d'un État américain, et elles ne peuvent pas être offertes ni vendues aux États-Unis à moins qu'elles ne soient inscrites en vertu de la Loi de 1933 ou de la législation sur les valeurs mobilières applicable d'un État américain ou qu'il ne soit possible d'obtenir une dispense à l'égard de cette inscription.

26 février 2024 à 16:45

