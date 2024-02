Third Avenue lance un OPCVM axé sur la valeur mondiale pour les investisseurs non américains





Third Avenue Management LLC (« Third Avenue »), un cabinet new-yorkais de conseil en investissement de premier plan spécialisé dans les placements axés sur la valeur, a le plaisir d'annoncer le lancement prochain du Third Avenue Global Value Fund (ISIN : IE000K2CIQ63)1. Le fonds fonctionnera parallèlement à la stratégie phare de valeur mondiale de Third Avenue et s'appuiera sur la philosophie d'investissement unique, fondamentale, ascendante et axée sur la valeur de Third Avenue pour les titres cotés en bourse à l'échelle mondiale.

La stratégie de valeur mondiale est gérée par le cabinet depuis plus de trois décennies et, depuis sa création en 1990, elle a fourni aux investisseurs des rendements à long terme attrayants. Le fonds, qui sera structuré comme le compartiment d'un OPCVM domicilié en Irlande, Gemini Investment Funds (Ireland) Plc2, constitue la deuxième offre de fonds OPCVM de Third Avenue, après son très réputé Third Avenue Real Estate Value Fund (ISIN : IE00B6WFK718).

« Nous sommes ravis d'offrir le Third Avenue Global Value Fund aux investisseurs non américains qualifiés », a déclaré le gestionnaire de portefeuille Matthew Fine. « Depuis plus de trois décennies, Third Avenue obtient des résultats attrayants en appliquant une philosophie fondamentale et unique, axée sur la valeur et le bilan, et soucieuse du prix, approche sans doute plus rare aujourd'hui qu'elle ne l'a jamais été depuis de nombreuses décennies. En outre, étant donné l'intérêt croissant dont font preuve les investisseurs à l'égard des stratégies axées sur la valeur comme alternative par rapport aux stratégies axées sur la croissance et aux stratégies indicielles, nous pensons qu'il s'agit d'un excellent moment pour permettre à une base d'investisseurs plus large de pouvoir profiter de notre stratégie. »

Third Avenue s'est associé à Capital Strategies Partners, un marketeur tiers indépendant basé à Madrid et présent dans le monde entier, spécialisé dans l'identification de gestionnaires talentueux pour les opérations de distribution locale.

« Nous nous réjouissons de notre partenariat avec Capital Strategies », a confié pour sa part Erik Kleinbeck, directeur général et responsable du développement commercial chez Third Avenue. « Cette relation permet à Third Avenue de se concentrer sur son expertise de base, à savoir la gestion de portefeuille de titres, tout en tirant parti de la portée et de l'envergure des 20 années d'expérience de Capital Strategies en matière d'acquisition et de conservation de clients dans le secteur de la gestion d'actifs. »

« Nous sommes ravis d'accueillir chaleureusement Third Avenue en tant que gestionnaire d'investissement. En lançant le Global Value Fund en tant qu'OPCVM, nous sommes convaincus que la méthodologie éprouvée et les antécédents de Third Avenue répondront de manière efficace aux besoins de notre base d'investisseurs, couvrant à la fois le segment institutionnel et le segment du gros », a ajouté Daniel Rubio, fondateur et PDG de Capital Strategies Partners.

« En tant qu'entreprise qui attache une grande importance à ses partenariats avec les gestionnaires de fonds pour élaborer des propositions d'investissement solides pour ses investisseurs, GemCap se réjouit de poursuivre sa collaboration avec Third Avenue pour lancer le Third Avenue Global Value Fund, et de travailler avec Capital Strategies Partners pour proposer cette stratégie à l'ensemble des investisseurs de fonds OPCVM », a confié pour sa part Stuart Alexander, directeur de Gemini Capital Management3.

À propos de Third Avenue Management

Third Avenue Management LLC est un cabinet de conseil en investissement basé à New York, fondé en 1986 par l'investisseur de légende Martin J. Whitman. Depuis plus de 35 ans, le cabinet suit une approche d'investissement axée sur la valeur en se concentrant sur le bilan de l'entreprise, la valeur de ses actifs sous-jacents, le prix actualisé de ses titres et la capacité de l'entreprise à accroître sa valeur nette au fil du temps. À l'heure actuelle, la société travaille en partenariat avec AMG (NYSE : AMG) et gère plus de 1,4 milliard USD d'actifs dans le cadre de ses cinq stratégies principales ? Global Value (Valeur mondiale) (Nasdaq : TAVFX), U.S. Small-Cap Value (Valeur des petites capitalisations américaines) (Nasdaq : TASCX), Global Real Estate (Immobilier mondial) (Nasdaq : TAREX), International Real Estate (Immobilier international) (Nasdaq : REIFX), et International Value (Valeur internationale) ? qui sont proposées aux investisseurs par le biais de fonds communs de placement, d'OPCVM, de comptes séparés et d'accords de délégation de gestion. Pour plus d'informations, consultez le site Third Avenue à l'adresse www.thirdave.com.

_________________________

1 Le lancement du Third Avenue Global Value Fund est soumis à l'approbation réglementaire finale du fonds, attendue autour du 1er mars 2024

2 Gemini Investment Funds (Ireland) Plc est agréé par la Banque centrale d'Irlande (C67292)

3 Gemini Capital Management (Ireland) Ltd est agréé par la Banque centrale d'Irlande (C155302)

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

