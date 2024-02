Quectel dévoile quatre nouveaux modules Wi-Fi et Bluetooth haute performance pour élargir les options des développeurs et contribuer à l'accélération de la transformation numérique





MWC ? Quectel Wireless Solutions, fournisseur mondial de solutions IdO, est heureux d'annoncer le lancement de deux nouveaux modules Wi-Fi et Bluetooth, le FCU741R et le FCS950R, ainsi que deux modules Bluetooth, le HCM010S et le HCM111Z. Cette expansion du portefeuille de modules de Quectel vise à donner aux concepteurs et aux développeurs un éventail élargi d'options, répondant à divers besoins en termes de taille, de coût et d'efficience énergétique. Quectel continue ainsi de démontrer son engagement à répondre aux exigences en pleine évolution de l'industrie de l'IdO, en proposant des solutions innovantes pour une variété de cas d'utilisation.

« L'ajout des modules Quectel FCU741R, FCS950R et HCM010S à notre portefeuille permet aux développeurs et aux concepteurs de sélectionner le module qui convient le mieux aux besoins de leur cas d'utilisation », déclare Norbert Muhrer, président et CSO, Quectel Wireless Solutions. « La combinaison d'une faible consommation d'énergie, d'une conception efficace, d'une taille compacte et d'une haute performance rend ces modules idéaux pour de nombreux cas d'utilisation de l'IdO. »

Le Quectel FCU741R est un module Wi-Fi 4 haute performance pour les connexions LAN sans fil qui prend en charge les fréquences 2,4 GHz et 5 GHz pour fournir un débit de données maximal de 150 Mbps. Mesurant seulement 13,0 mm x 12,2 mm x 2,25 mm, le module a été conçu pour offrir une combinaison optimale de taille et de coût pour les produits finis, ce qui le rend idéal pour les applications sensibles à la taille. De plus, le design du module minimise la durée de conception et les efforts de développement, ce qui permet d'accélérer la commercialisation.

Le module offre également une plage de température de fonctionnement de -20 °C à +70 °C et une interface USB2.0 éprouvée. Il prend en charge deux conceptions d'antennes, le connecteur coaxial RF de première génération et l'interface d'antenne à broches avec la technologie de montage en surface (SMT) qui fait du FCU741R une option idéale pour des conceptions durables et robustes.

Le Quectel FCS950R est un module Wi-Fi 5 et Bluetooth 4.2 qui prend en charge un large éventail d'applications commerciales grâce à son interface SDIO 3.0 qui assure une faible consommation d'énergie et la transmission de données à haut débit. Le module est également compact, mesurant seulement 12,0 mm x 12,0 mm x 2,35 mm et pesant 0,58 g. Prenant en charge IEEE 802.11a/b/g/n/ac, le FCS950R offre un débit de données maximal allant jusqu'à 433,3 Mbps en mode 802.11ac.

À l'instar du FCU741R, le FCS950R a été conçu pour répondre à des déploiements limités en taille et sa technologie SMT le rend adapté aux conceptions robustes. Le conditionnement avancé du module et l'étiquette gravée au laser permettent une meilleure dissipation thermique et ses marquages indélébiles permettent une fabrication automatisée à grande échelle, avec à la clef un impact positif sur le coût et l'efficience. Le FCS950R offre également une plage de température de fonctionnement de -20 °C à +70 °C.

Quectel lance également le Quectel HCM010S, un module Bluetooth MCU haute performance doté d'un processeur ARM Cortex M33 et prenant en charge les technologies Bluetooth Low Energy (BLE) et Bluetooth Mesh. Le module est équipé d'une SRAM intégrée de 64KB et d'un flash de 768KB, assurant ainsi des performances élevées. Le HCM010S est fourni dans un facteur de forme LCC + DIP avec une taille ultra compacte de 20,0 mm × 15,6 mm × 2,4 mm.

Fonctionnant à des températures allant de -40 °C à +105 °C, le Quectel HCM010S prend en charge le réseau maillé Bluetooth standard et convient aux appareils BLE qui permettent les communications « many-to-many » pour des cas d'utilisation dans l'éclairage intelligent, les bâtiments intelligents et les réseaux sans fil domestiques intelligents. Le module prend également en charge l'alimentation Tx jusqu'à +20 dBm pour une plus longue portée de transmission assurant une communication robuste et fiable. À noter, le module propose Secure Vault, une option de sécurité optimisée qui offre un niveau de sécurité plus élevé de l'IdO.

Enfin, le Quectel HCM111Z se distingue comme un module Bluetooth MCU haute performance, équipé d'un processeur Cortex-M3 fonctionnant à une fréquence allant jusqu'à 48 MHz. Le module prend en charge BLE 5.3, offrant un impressionnant débit de données maximal de 2 Mbps. Avec une SRAM intégrée de 48 KB et un flash de 512 KB, le module garantit des performances efficaces et fiables. Le HCM111Z est équipé d'un codec intégré qui permet la prise en charge d'un microphone et une lecture audio. Cette fonctionnalité le rend parfaitement adapté à l'intégration dans les appareils intelligents tels que les télécommandes à commande vocale, les voitures jouets intelligentes, les gadgets de sport et de santé et les appareils ménagers.

Mesurant seulement 15,0 mm × 12,0 mm × 2,25 mm, le HCM111Z est un module Bluetooth ultra-compact. Il prend en charge jusqu'à 13 GPIO, assurant les fonctions UART, SWD, SPI, I2C, ADC, PWM, et I2S* au sein de la solution QuecOpen®. Le module dispose en outre d'un mode Bluetooth basse puissance, améliorant la flexibilité et l'adaptabilité pour diverses applications, en particulier dans les maisons intelligentes et les scénarios d'IdO industriel.

Les modules IdO de Quectel sont développés en priorisant la sécurité. De l'architecture des produits au développement de micrologiciels/logiciels, Quectel intègre les meilleures pratiques et normes du secteur, atténuant les vulnérabilités potentielles grâce à des maisons-test tierces, et a intégré des pratiques de sécurité telles que la génération de SBOM et de fichiers VEX, ainsi que l'analyse binaire des micrologiciels dans l'ensemble du cycle de vie du développement logiciel.

Quectel fournit une gamme complète d'antennes intégrées et externes, offrant un support de bout en bout, depuis la conception jusqu'à la certification et au post-déploiement. L'approche intégrée de Quectel en matière d'antennes, de modules et de certifications réduit considérablement les coûts et accélère le délai de commercialisation, en rationalisant l'intégralité du processus, de la conception au marché de masse.

Pour en savoir plus sur le portefeuille d'antennes Quectel, les clients sont invités à consultez le site Web.

