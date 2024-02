Lancement de la Trousse Famille-Égalité-Enfant - Québec investit près de 440 000 $ pour mieux détecter les situations de violence conjugale qui affectent les tout-petits





QUÉBEC, le 26 févr. 2024 /CNW/ - La ministre de la Famille, Mme Suzanne Roy, annonce aujourd'hui le lancement de la Trousse Famille-Égalité-Enfant (Trousse FÉE). Ce nouvel outil virtuel, représentant un investissement de près de 440?000 dollars, permettra au personnel des milieux de garde travaillant auprès des enfants âgés de 0 à 5 ans d'être encore plus vigilant en ce qui concerne la violence conjugale à laquelle pourraient être exposés les tout-petits, et ainsi d'intervenir de façon adéquate lorsqu'il y est confronté.

La Trousse FÉE est gratuite pour l'ensemble du réseau et a été créée par une équipe de chercheurs de l'Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR), en collaboration avec un comité-conseil dont les membres viennent du ministère de la Famille, du Secrétariat à la condition féminine, du ministère de la Santé et des Services sociaux, du ministère de la Justice et du Directeur des poursuites criminelles et pénales.

Le nouvel outil comprend de la documentation ainsi que du matériel ludique permettant d'aborder le thème de la violence conjugale de façon adaptée aux tout-petits, par exemple au moyen de contes, de discussions, de jeux de mémoire, etc. On y trouve également des outils de détection spécifiques selon l'âge de l'enfant, des repères adaptés aux différentes réalités familiales ainsi que des processus d'analyse et de prise de décision. La Trousse FÉE est un outil de qualité qui présente un contenu varié et complet, entièrement basé sur des données probantes et des connaissances récentes.

« Le personnel des milieux de garde a un contact privilégié avec les tout-petits. Lorsqu'un enfant est exposé à de la violence conjugale, il est essentiel que les personnes qui l'entourent soient en mesure d'abord d'en détecter les signes, puis d'agir de façon appropriée malgré la complexité et la délicatesse de la situation. En mettant à la disposition de notre personnel éducateur les ressources et les activités de la Trousse Famille-Égalité-Enfant, nous faisons en sorte qu'il soit mieux outillé pour faire face à la violence conjugale. La santé et la sécurité de nos tout-petits et de leur famille, c'est notre priorité. »

Suzanne Roy, ministre de la Famille, ministre responsable de la région de la Montérégie et députée de Verchères

« Aujourd'hui, nous franchissons un pas de plus vers l'atteinte des objectifs que nous nous sommes fixés dans le cadre de notre Plan d'action spécifique pour prévenir les situations de violence conjugale à haut risque de dangerosité et accroître la sécurité des victimes (2020-2025). C'est en pensant bien entendu à nos tout-petits, mais également à toutes les victimes de violence conjugale, que nous souhaitons offrir une ressource pour mieux accompagner les intervenantes et les intervenants en petite enfance. Prévenir et contrer la violence conjugale nécessite la collaboration de tous les acteurs sur le terrain, et la Trousse FÉE constitue un outil supplémentaire qui nous permettra d'y arriver. »

Martine Biron, ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre responsable de la Condition féminine

« Le développement de cette trousse repose sur les connaissances les plus robustes et récentes en matière d'exposition du jeune enfant à la violence conjugale. Elle représente également une application des meilleures stratégies de prévention psychosociale. L'équipe de conception est fière d'avoir collaboré étroitement avec les responsables du Plan d'action et des personnes représentant divers réseaux de services aux familles pour la création de cette innovation sociale. »

Carl Lacharité, directeur scientifique du projet, professeur émérite de psychologie de l'enfant et de la famille, Université du Québec à Trois-Rivières

L'équipe du Centre d'études interdisciplinaires sur le développement de l'enfant et la famille ainsi que le Service de la formation continue de l'UQTR ont été mandatés par le ministère de la Famille pour la production d'une trousse virtuelle à l'intention du personnel éducateur.

