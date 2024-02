L'heure de la collation chez Subway® Canada atteint de nouveaux sommets avec l'arrivée du Biscuit 12 pouces aux pépites de chocolat au nord de la frontière.





Les Canadiens l'ont demandé, Subway® Canada l'a fait ! Le très attendu Biscuit 12 pouces aux pépites de chocolat se dirige vers le nord et arrive dans les restaurants Subway Canada d'un océan à l'autre. En tant que destination canadienne pour les biscuits, avec près de 80 millions de biscuits vendus en 2022 seulement, le nouvel article du menu de Subway Canada deviendra sans aucun doute le favori des Canadiens en matière de biscuits.

La nouvelle de ce premier Biscuit 12 pouces aux pépites de chocolat au monde se répand à travers le Canada depuis son introduction aux États-Unis en janvier 2024, laissant les amoureux de biscuits aux pépites de chocolat trépigner d'impatience à l'idée de pouvoir se procurer cette délicieuse friandise. Remplis de pépites de chocolat décadentes, ces biscuits de la longueur d'une règle fondent dans la bouche et sont servis chauds, ce qui en fait l'accompagnement parfait de votre sandwich 12 pouces préféré ou une collation à partager à la mi-journée.

"La demande pour le Biscuit 12 pouces aux pépites de chocolat a été si forte que nous voulions satisfaire nos fans de Subway en leur offrant un article de menu d'une durée limitée au Canada ", a déclaré Lisa Mazurkewich, chef du marketing de Subway Canada. "Des médias sociaux aux équipes des restaurants, les gens réclamaient les Biscuits 12 pouces aux pépites de chocolat.. La seule question qui se pose maintenant est de savoir s'il faut les partager ou les manger en entier."

Pour célébrer le lancement du Biscuit 12 pouces aux pépites de chocolat, Subway a répondu à la fameuse question : " Les biscuits peuvent-ils voler ? " Dans la région du Grand Toronto, le 26 février de 11 h à 14 h, l'impensable se produira, et un survol de 12 pouces, premier du genre, créera une délicieuse surprise dans la ville, lorsque l'on verra le Biscuit 12 pouces aux pépites de chocolat s'envoler des États-Unis vers le Canada. L'énorme biscuit, d'une taille de 25 pieds sur 75 pieds, s'envolera dans le ciel de la ville avant d'atterrir en toute sécurité dans les restaurants Subway du pays. Avis aux amateurs de biscuits : des fringales vous attendent.

Que vous partagiez votre Biscuit 12 pouces avec un être cher ou que vous le dévoriez seul, il ne sera là que pour un temps limité, alors assurez-vous de visiter votre Subway local pour l'obtenir pendant qu'il est chaud - et gardez les yeux ouverts pour ne pas manquer de voir le nouveau Biscuit 12 pouces de Subway s'envoler vers vous !

Pour ceux qui n'en ont jamais assez du 12 pouces, gardez un oeil sur Subway Canada - d'autres acolytes allongés sont prévus pour 2024.

