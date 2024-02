Le cancer colorectal est le deuxième cancer le plus meurtrier au Canada, travaillons ensemble pour éviter qu'il ne devienne le premier





MONTRÉAL, le 26 févr. 2024 /CNW/ - Cancer colorectal Canada (CCC) se prépare pour le mois de sensibilisation au cancer colorectal en mars avec un puissant appel à l'action : « Sauvez des fesses -- Sauvez des vies ». Le cancer colorectal, qui touche le côlon et le rectum, est le deuxième cancer le plus meurtrier au Canada, faisant près de 10 000 victimes par an.

« Le cancer colorectal ne nous permet pas d'espérer être le premier. Bien que les personnes âgées de 50 à 74 ans, et présentant un risque moyen de contracter la maladie, aient accès au dépistage dans chaque province et territoire du Canada, seulement 40 % y participent", déclare Barry D. Stein, président-directeur général de Cancer colorectal Canada

Bien que le cancer colorectal soit évitable et hautement traitable lorsqu'il est détecté tôt, la réticence à participer au dépistage du cancer colorectal a entravé les efforts de détection précoce. En ce mois de mars, le message de CCC aux Canadiens est le suivant : soyez proactifs, prenez vos responsabilités et assurez-vous de vous faire dépister.

De plus en plus de jeunes touchés par le cancer colorectal

L'incidence du cancer colorectal chez les jeunes adultes de moins de 50 ans a rapidement augmenté ces dernières années. Cette augmentation remet en cause la perception conventionnelle de cette maladie comme étant l'apanage des adultes plus âgés et nous rappelle brutalement que la vigilance et la sensibilisation sont primordiales dans la lutte contre le cancer colorectal.

« Quel que soit notre âge, nous avons tous le pouvoir de faire des choix éclairés sur notre santé et d'être proactifs. Le nombre de cas augmente de façon inquiétante parmi les personnes plus jeunes, ce qui souligne l'importance cruciale pour les individus, jeunes et moins jeunes, de savoir comment réduire le risque de cancer colorectal et de connaître les signes et les symptômes de la maladie. Il est important de connaître les antécédents familiaux de la maladie ainsi que les éventuels syndromes génétiques tels que le syndrome de Lynch qui peuvent vous exposer à un risque élevé de la maladie et la nécessité de commencer le dépistage plus tôt », poursuit Barry D. Stein, lui-même survivant d'un cancer du côlon métastatique apparu à un âge précoce, à l'âge de 41 ans.

Le cancer colorectal ne connaît pas de frontières dans toutes les communautés

Le cancer colorectal est une maladie qui ne connaît pas de frontières d'âge, de sexe ou d'origine. Elle affecte de manière disproportionnée différentes communautés confrontées à des obstacles systémiques et socio-économiques à l'accès aux soins de santé. Bien que les données sur la race et l'ethnicité ne soient pas systématiquement recueillies dans les ensembles de données sur la santé et les registres de maladies au Canada, certaines études ont montré que le fardeau du cancer colorectal est plus lourd dans les communautés noires du Canada et que le cancer colorectal est apparu comme une disparité en matière de santé dans certaines communautés indigènes également.

Cancer colorectal Canada invite toutes les communautés du Canada à se joindre à sa mission pour surmonter les obstacles, accroître la sensibilisation et promouvoir un accès équitable au dépistage, au traitement et au soutien du cancer colorectal, quel que soit l'endroit où elles vivent.

Sauver des fesses, sauver des vies : une invitation à prendre les choses en main

Stimuler la sensibilisation, l'éducation et la participation au dépistage du cancer colorectal est essentiel, car moins de 40 % de la population cible se fait dépister. Afin d'accroître la sensibilisation au dépistage du cancer colorectal au Canada, Cancer colorectal Canada a lancé une initiative visant à encourager les collectivités, les organisations, les entreprises et les organismes de tout type pour sensibiliser et pour augmenter les taux de dépistage du cancer colorectal par le biais de sa campagne Sauvez des fesses, sauvez des vies -- Engagez-vous

S'engager sur le site www.sauvez-des-fesses.ca est facile et un kit de communication pour informer et responsabiliser les membres, les employés et les communautés vous sera fourni. Joignez-vous à Cancer colorectal Canada dans sa mission de sauver des vies, de briser les barrières et de promouvoir un accès équitable aux ressources en matière de cancer colorectal partout au Canada.

Faits sur le cancer colorectal

Le cancer colorectal est la deuxième cause de décès par cancer au Canada .

. On estime que 24 100 Canadiens se verront diagnostiquer un cancer colorectal cette année et, malheureusement, environ 9 300 hommes et femmes en mourront.

Environ 1 Canadien sur 16 développera un cancer colorectal au cours de sa vie et 1 sur 38 en mourra. Environ 1 femme sur 18 développera un cancer colorectal au cours de sa vie et environ 1 sur 43 en mourra.

À propos de Cancer Colorectal Canada

Cancer Colorectal Canada (CCC) est l'organisation canadienne à but non lucratif dédiée aux patients et menée par des patients. Depuis 1998, elle s'est engagée à sensibiliser et à éduquer la population sur le cancer colorectal. CCC offre également du soutien aux patients et à leurs aidants, en plus de défendre leurs intérêts. Son objectif est de réduire l'incidence et le taux de mortalité du cancer colorectal au Canada et d'améliorer la qualité de vie des patients, de leur famille et de leurs proches aidants.

