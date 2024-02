YANGWANG lance la U9 au prix de 1,68 million RMB





BYD, fabricant leader mondial de véhicules à énergie nouvelle et à batterie, est fier de dévoiler le premier modèle de supercar purement électrique U9 sous la bannière de sa filiale haut de gamme YANGWANG, au prix de 1,68 million RMB, et annonce que les livraisons débuteront cet été.

Adoptant le langage de conception « Time Gate », la YANGWANG U9 incarne une esthétique distinctive, caractérisée par des proportions, une tension et une puissance uniques, reflétant son identité de supercar purement électrique.

Des technologies robustes façonnent la U9, qui est conçue aussi bien pour les circuits que pour la route

La YANGWANG U9 est propulsée par deux technologies de base, la plateforme e4 et le système de contrôle intelligent de la carrosserie DiSus-X, qui révolutionnent le segment des supercars purement électriques, en intégrant de manière transparente les performances en piste, l'adaptabilité à la roue et des caractéristiques ludiques.

La plateforme e4 est un système de propulsion dont le coeur est constitué de quatre moteurs électriques indépendants, offrant un contrôle agile et précis du couple de sortie indépendant des quatre roues, apportant aux utilisateurs le nec plus ultra en matière de sécurité, de performance et d'expérience. Le YANGWANG U9 développe une puissance impressionnante de 1 300 chevaux et un couple maximal de 1 680 N·m.

Autre avancée exclusive : le BYD DiSus-X Intelligent Body Control System. Le premier déploiement du BYD DiSus-X Intelligent Body Control System permet à la YANGWANG U9 d'atteindre un débattement de suspension réglable maximal de 75 mm, tandis que sa vitesse de levage maximale sur un seul axe peut atteindre 500 mm/s, ce qui permet une force de levage instantanée de plus d'une tonne et facilite le remarquable bond en avant de la YANGWANG U9. Ces caractéristiques offrent une expérience de conduite inégalée dans divers scénarios de conduite tels que le freinage, l'accélération, les virages et les impacts de la route, améliorant considérablement l'agilité du véhicule et le confort des conducteurs et des passagers. La YANGWANG U9 peut même danser sur de la musique sans effort et d'un simple clic.

Des performances sans précédent qui redéfinissent la notion de supercar purement électrique

Lors de tests récents, la YANGWANG U9 a atteint une vitesse maximale de 309,19 km/h et peut passer de 0 à 100 km/h en seulement 2,36 secondes, avec une accélération de 0 à 400 m en seulement 9,78 secondes. Après des essais rigoureux en piste, la U9 a en outre affiné son système de gestion thermique pour mieux résister aux températures élevées, ce qui se traduit par une augmentation de 100 % de la capacité maximale de refroidissement. La batterie Blade facilite la décharge et le refroidissement, tandis que la technologie de charge ultrarapide Dual Plug-in offre une puissance de charge maximale de 500 kW. La YANGWANG U9 est également équipée de 12 ensembles aérodynamiques actifs et passifs destinés à réduire le coefficient de traînée et à améliorer l'efficacité de la dissipation de chaleur.

La YANGWANG U9 est dotée d'un habitacle en super fibre de carbone, d'une structure composée de différents matériaux et de la technologie CTB nouvelle génération. Elle contribue à une rigidité en torsion sans précédent de 54425 Nm/deg et la charge de compression unilatérale du toit dépasse les 11 tonnes, ce qui garantit une sécurité totale sur la route.

L'habitacle intelligent crée une expérience de conduite inégalée

La YANGWANG U9 est équipée de la plateforme intelligente DiLink150, fondée sur des puces 5G 4 nm personnalisées. Spécialement conçue pour la conduite sur circuit, elle est dotée d'un assistant de course intelligent qui fournit des services complets de conduite sur circuit avec des informations détaillées sur près de 30 circuits de course en Chine.

À l'intérieur, le cockpit de la YANGWANG U9 comprend deux sièges réglables dans 14 directions afin d'offrir aux conducteurs et aux passagers une meilleure expérience. Elle est également équipée du système audio haut de gamme Dynaudio Evidence Series, qui offre une expérience auditive immersive.

Grâce aux engagements de BYD en matière d'innovation et de développement durable, YANGWANG redéfinit l'essence de la supercar avec ses technologies de pointe et ses performances supérieures, offrant aux utilisateurs une sécurité sans compromis et une expérience de conduite incomparable.

À propos de BYD

BYD est une entreprise multinationale de haute technologie qui se consacre à l'exploitation des innovations technologiques pour une vie meilleure. Fondée en 1995 en tant que fabricant de batteries rechargeables, BYD est aujourd'hui fière de la diversité de ses activités, qui couvrent l'automobile, le transport ferroviaire, les nouvelles énergies et l'électronique, et compte plus de 30 parcs industriels en Chine, aux États-Unis, au Canada, au Japon, au Brésil, en Hongrie et en Inde. De la production et du stockage de l'énergie à ses diverses applications, BYD se consacre à la fourniture de solutions énergétiques sans émissions qui réduisent la dépendance mondiale à l'égard des combustibles fossiles. L'empreinte de ses véhicules à énergie nouvelle couvre désormais 6 continents, plus de 70 pays et régions, et plus de 400 villes. Cotée aux bourses de Hong Kong et de Shenzhen, la société est une entreprise du Fortune Global 500 qui fournit des innovations à la poursuite d'un monde plus écologique.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.bydglobal.com.

À propos de BYD Auto

Fondée en 2003, BYD Auto est la filiale automobile de BYD, une entreprise multinationale de haute technologie qui se consacre à l'exploitation des innovations technologiques pour une vie meilleure. Visant à accélérer la transition écologique du secteur mondial des transports, BYD Auto se concentre sur le développement de véhicules purement électriques et hybrides rechargeables. L'entreprise maîtrise les technologies de base de l'ensemble de la chaîne industrielle des véhicules à énergie nouvelle, telles que les batteries, les moteurs électriques et les contrôleurs électroniques. Ces dernières années, elle a été témoin d'avancées technologiques significatives, notamment la batterie Blade, la technologie super hybride DM-i, la plateforme e3.0, la technologie CTB, la plateforme e4, le BYD DiSus Intelligent Body Control System et le système super hybride DMO. Elle est le premier constructeur automobile au monde à arrêter la production de véhicules à carburant fossile lors du passage aux véhicules électriques et est restée en tête des ventes de véhicules de tourisme à énergie nouvelle en Chine pendant 11 années consécutives. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.byd.com.

Veuillez télécharger le dossier de presse sur https://we.tl/t-r0AB5Tylah

26 février 2024 à 06:45

