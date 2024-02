Évènement bilan Conclusion du projet « Contrer les effets systémiques de la non-reconnaissance des diplômes étrangers sur les femmes immigrantes »





MONTRÉAL, le 26 févr. 2024 /CNW/ - Action travail des femmes (ATF) tiendra le 5 mars prochain une journée de bilan qui marquera la conclusion du projet « Contrer les effets systémiques de la non-reconnaissance des diplômes étrangers sur les femmes immigrantes », qui a débuté en octobre 2021. Ce projet est financé dans le cadre du Programme de promotion de la femme de Femmes et Égalité des genres Canada.

La matinée débutera par la présentation des résultats et les conclusions du projet, le lancement d'outils de sensibilisation sur la non-reconnaissance des diplômes étrangers des femmes immigrantes, et se poursuivra avec l'annonce de la création d'une concertation permanente centrée sur la reconnaissance des acquis et des diplômes étrangers.

En après-midi, une série de conférences sur la reconnaissance des acquis, la déqualification professionnelle des personnes immigrantes ainsi que la politique d'éducation aux adultes seront données par Michelle F. Hangnilo, Réseau d'action pour l'égalité des femmes immigrées et racisées du Québec (RAFIQ); Corynne Laurence-Ruel, Comité consultatif Femmes (CCF); Émilie Bouchard, Table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes (TCRI); Nathalie Pouliot, Coalition des organismes communautaires pour le développement de la main-d'oeuvre; Martine Leroux, Direction de l'éducation des adultes; Jérôme Marsais, Comité consultatif Personnes Immigrantes; Nathalie Guay, Observatoire québécois des inégalités.

Date et lieu : le mardi 5 mars, à compter de 9 h 30, McGill Faculty Club, 3450, rue McTavish, Montréal

Communiquer avec Keïsha Estivaine pour confirmer sa présence au Colloque [email protected]

