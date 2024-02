MWCtm 2024 : USound présente le plus compact des haut-parleurs à intégrer aux TWS, aux IEM et aux aides auditives OTC





USound , le leader des haut-parleurs MEMS, sera représenté par une équipe d'ingénieurs au Mobile World Congress (MWCtm) annuel de Barcelone, en Espagne. Du 26 au 29 février 2024 , la société autrichienne présentera ses tout derniers produits au FIRA GRAN VIA, stand CS190 . Les visiteurs pourront examiner et tester les haut-parleurs MEMS (microsystèmes électromécaniques) les plus compacts, qui s'intègrent parfaitement aux nouveaux écouteurs sans fil (TWS), aux systèmes intra-auriculaires (IEM) et aux aides auditives en vente libre (OTC).

À propos du MWCtm

Le MWCtm Barcelone est l'un des plus grands événements dédiés au secteur de la connectivité. Des dizaines de milliers de personnes se rendent à Barcelone pour assister à cette conférence annuelle : fabricants d'appareils, opérateurs de téléphonie mobile, propriétaires de contenu et amateurs de technologie. Comme l'indique la page de l'événement, « C'est là qu'il faut être si vous voulez savoir où vont votre secteur, votre entreprise et votre carrière. Passer à côté du MWC Barcelone, c'est faire l'impasse sur les 12 prochains mois . »

À propos de USound

USound est un fabricant de haut-parleurs MEMS en croissance rapide qui permet à ses clients de lancer de nouveaux produits audio révolutionnaires sur le marché. La gamme de produits exceptionnelle de USound est basée sur une miniaturisation radicale, la réduction de la consommation d'énergie et l'amélioration de l'efficacité de la production. Les produits audio de USound sont protégés par plus de 370 brevets. Pour plus d'informations, visiter le site Web : www.usound.com

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

26 février 2024 à 05:10

Communiqué envoyé leet diffusé par :