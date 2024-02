La technologie Sat2Phone est démontrée avec succès par Telefónica et Lynk pour la première fois en Argentine





Un nouveau bond en avant a eu lieu dans la course à la connectivité mondiale. Lynk Global, Inc. (Lynk), le premier fournisseur mondial de services de transmission directe par satellite vers des téléphones mobiles (Sat2Phone), a annoncé aujourd'hui qu'elle avait testé avec succès, pour la première fois en Argentine, sa technologie Sat2Phone brevetée et éprouvée en collaboration avec Telefónica, par l'intermédiaire de ses unités commerciales Telefónica Argentina et Telefónica Global Solutions (TGS).

Cette démonstration représente une nouvelle étape sur la voie d'une couverture mondiale. L'Argentine est le deuxième plus grand pays d'Amérique du Sud et le huitième plus grand pays du monde en termes de superficie, avec une géographie variée, qui inclut la cordillère des Andes à l'ouest du pays. La technologie Sat2Phone de Lynk pourrait permettre à Telefónica d'offrir à ses abonnés une meilleure couverture géographique, notamment en étendant la couverture rurale de façon à atteindre des zones où il est pratiquement impossible de déployer des infrastructures de télécommunications terrestres, comme les jungles ou les régions montagneuses. En outre, la technologie Sat2Phone pourrait être utilisée comme solution de secours pour assurer la résilience des services et doter les réseaux IdO d'une connectivité permanente.

Daniel Dooley, directeur commercial de Lynk, a déclaré : « Nous sommes très heureux d'avoir pu démontrer les capacités de la technologie Sat2Phone avec Telefónica en Patagonie, l'une des régions les plus reculées du monde. Ce territoire accueille des milliers de visiteurs chaque année, et grâce à cette collaboration, nous allons pouvoir les aider à rester connectés par le biais de la constellation de satellites de Lynk, en utilisant leur abonnement Movistar existant. »

Gustavo Arditti, directeur de la division Satellite chez TGS, a confié pour sa part : « Cette démonstration renforce la mission de Telefónica Global Solutions, qui est de permettre aux gens de communiquer partout dans le monde. Nous continuons à donner la priorité à la connectivité universelle pour nos abonnés, quelque soit l'endroit où ils se trouvent. Étant donné la vaste étendue de l'Argentine, l'utilisation de la technologie Sat2Phone permettra aux personnes de rester en contact en utilisant n'importe quel téléphone non modifié, ambition qui constitue une pierre angulaire de notre feuille de route stratégique. »

À propos de Lynk

Lynk est un système breveté, éprouvé et doté d'une licence commerciale de transmission directe par satellite vers des téléphones mobiles standards. Aujourd'hui, Lynk permet aux abonnés commerciaux d'envoyer et de recevoir des SMS vers et depuis l'espace, via des appareils mobiles standards non modifiés. Le service de Lynk a été testé et éprouvé sur les sept continents, a reçu des autorisations réglementaires dans au moins 30 pays et est actuellement déployé commercialement dans plus de 50 pays, sur la base de plus de 35 contrats de service commercial ORM. Lynk offre actuellement des alertes de diffusion cellulaire (d'urgence) et des SMS bidirectionnels, et prévoit à l'avenir de lancer des services vocaux et des services mobiles à large bande. En s'associant avec Lynk par le biais d'un simple accord d'itinérance, un opérateur de réseau mobile peut percer sur de nouveaux marchés, offrir à ses abonnés une connectivité universelle qui leur assurera la tranquillité d'esprit et potentiellement ouvrir à des milliards de personnes la voie de la prospérité économique. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.lynk.world.

À propos de Telefónica

Telefónica est l'un des importants fournisseurs de services de télécommunications dans le monde. L'entreprise propose des services de connectivité fixe et mobile ainsi qu'une vaste gamme de services numériques pour les particuliers et pour les entreprises. Elle est présente en Europe et en Amérique latine, où elle compte plus de 383 millions de clients. Telefónica est une société cotée à 100 % et ses actions s'échangent sur le marché boursier espagnol, à la bourse de New York et à la bourse de Lima. www.telefonica.com

26 février 2024

