Entente de principe chez MFQ - Les membres se prononceront dans la semaine





SEPT-ÎLES, QC, le 25 févr. 2024 /CNW/ - Une entente de principe est survenue entre le comité de négociation de la section locale 9996 du Syndicat des Métallos représentant les 712 syndiqué.e.s de Minerai de Fer Québec et celui de l'entreprise.

Les membres seront appelés à se prononcer au cours d'assemblées générales qui se tiendront cette semaine, la dernière étant prévue jeudi. Aucun détail ne sera dévoilé et aucun commentaire ne sera fait d'ici à ce que l'ensemble des membres aient pris connaissance de l'entente de principe et se soient prononcé.e.s.

Le Syndicat des Métallos, affilié à la FTQ, est le plus important syndicat du secteur privé au Québec. Il regroupe plus de 60 000 travailleurs et travailleuses de tous les secteurs économiques.

25 février 2024 à 06:00

