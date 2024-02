Négociation dans la fonction publique - Le SPGQ réclame l'intervention d'un conciliateur





QUÉBEC, le 24 févr. 2024 /CNW/ - Le Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ) demande l'intervention d'un conciliateur dans les négociations pour le renouvellement de la convention collective de ses 24?000 membres de la fonction publique.

«?Après 51 rencontres de négociation, rien ne bouge. On nous avait promis d'intensifier les discussions et on nous propose seulement une demi-journée de négociation dans les deux prochaines semaines. On nous fait miroiter les augmentations du front commun, mais elles n'ont jamais été déposées. Les offres salariales officielles sont encore à 12,7 % sur cinq ans. On en a plus qu'assez de se faire niaiser par la partie patronale?», dénonce Guillaume Bouvrette, président du SPGQ.

Le comité de négociation du personnel professionnel de la fonction publique rencontrera ses instances la semaine prochaine pour faire un état de la situation et convenir de la stratégie à adopter.

Rappelons que la convention collective du personnel de la fonction publique est échue depuis le 31 mars 2023. À la fin novembre, 73 % des membres se sont aussi prononcés en faveur de moyens de pression pouvant aller jusqu'à la grève générale illimitée.

À propos du SPGQ

Le SPGQ est le plus grand syndicat de personnel professionnel du Québec. Créé en 1968, il représente environ 35?000 spécialistes, dont près de 26?000 dans la fonction publique, 6?000 à Revenu Québec et 3?000 en santé, en enseignement supérieur et dans les sociétés d'État.

Suivre le SPGQ

Web : www.spgq.qc.ca

Twitter : twitter.com/spgq

Facebook : www.facebook.com/lespgq

SOURCE Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ)

24 février 2024 à 08:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :